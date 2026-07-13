Projecte Home Balears dispondrá de un nuevo centro en Inca gracias a la donación de un terreno de la Fundación Camper
La entidad podrá construir una nueva sede para atender el aumento de personas con adicciones en la comarca del Raiguer y el centro de Mallorca
En los últimos cinco años, el número de personas atendidas se ha multiplicado por cuatro, llegando a las 388 en 2025
El futuro Centro de Tratamiento Integral (CTI) de Projecte Home Balears en Inca está un paso más cerca de hacerse realidad. La Fundación Camper ha donado un solar situado en el polígono industrial del municipio que permitirá levantar unas nuevas instalaciones para un recurso que, en los últimos años, se ha consolidado como uno de los principales referentes en la atención a las adicciones en el Raiguer y el centro de Mallorca.
La cesión del terreno supone un importante impulso para un proyecto que la entidad llevaba tiempo reclamando debido al crecimiento constante de la demanda asistencial. Esto se debe a que el centro actual, donde Projecte Home desarrolla su actividad desde hace años, ha quedado limitado para responder a las necesidades presentes y futuras de las personas usuarias.
Con la nueva sede, la organización podrá ampliar los espacios destinados a las terapias, reforzar la atención a las familias, incrementar las actividades grupales y mejorar los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento que ya desarrolla en la zona. Además, el nuevo edificio estará adaptado a las nuevas demandas asistenciales y aumentará la capacidad de atención del centro, con el objetivo de que cualquier persona que solicite ayuda pueda recibir una respuesta profesional y especializada.
El presidente de Projecte Home Balears, Jesús Mullor, ha destacado el valor social de la iniciativa. "La donación de Fundación Camper representa mucho más que la cesión de un terreno, pues supone una apuesta por la salud, la inclusión social y el bienestar de cientos de personas y familias que cada año necesitan apoyo para superar una adicción", ha afirmado.
Un centro con cada vez mayor demanda
La evolución del CTI de Inca refleja el aumento de la necesidad de recursos especializadoscerca del lugar de residencia de los pacientes. Desde que el centro se consolidó como Centro de Tratamiento Integral en 2020, el número de personas atendidas se ha multiplicado por más de cuatro. Si en 2020 recibieron tratamiento 83 personas, en 2025 la cifra ascendió hasta las 388.
Este crecimiento continuado ha convertido al centro en uno de los principales recursos especializados en adicciones de la Part Forana y pone de manifiesto tanto el incremento de la demanda como la confianza de la población en un modelo basado en la proximidad y el acompañamiento personalizado.
En la actualidad, el CTI ofrece tratamiento para personas con adicciones a sustancias como el alcohol y otras drogas, así como para quienes presentan adicciones comportamentales relacionadas con el juego, las compras compulsivas, los videojuegos o el uso problemático de las tecnologías. Además, desarrolla programas específicos dirigidos a jóvenes y familias y realiza acciones preventivas en centros educativos, ayuntamientos y entidades sociales.
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