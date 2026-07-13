Llucmajor recuerda que las infracciones sobre bienestar animal pueden costar hasta 200.000 euros

El Ayuntamiento de Llucmajor ha puesto en marcha una campaña informativa para recordar a los vecinos las obligaciones relacionadas con la tenencia de animales de compañía y la gestión de las colonias felinas, así como las sanciones contempladas en la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

La iniciativa consiste en la distribución de carteles por distintos puntos del municipio, con información sobre el método de captura, esterilización y retorno de los gatos comunitarios (conocido como método CER), las responsabilidades de los propietarios de perros y gatos y el régimen sancionador establecido por la normativa.

El Consistorio recuerda que es la administración responsable de gestionar los gatos sin propietario del término municipal. Los animales integrados en las colonias controladas disponen de microchip, vacunación y seguimiento sanitario. El método CER permite esterilizarlos y devolverlos posteriormente a su entorno con el objetivo de evitar camadas no controladas y mejorar tanto su estado sanitario como la convivencia en los espacios públicos, según apunta el Ayuntamiento.

La campaña advierte también de que está prohibido alimentar a los gatos comunitarios sin contar con la correspondiente autorización.

Respecto a los animales de compañía, los carteles recuerdan la obligación de identificar mediante microchip a perros y gatos, esterilizar a los gatos a partir de los seis meses y vacunar anualmente contra la rabia a los perros. También inciden en el uso de la correa durante los paseos, la recogida de los excrementos y la necesidad de proporcionar a los animales un espacio adecuado. Los propietarios de perros potencialmente peligrosos deben disponer, además, de una licencia municipal.

Según la información difundida por el Ayuntamiento, las sanciones previstas en la Ley 7/2023 oscilan entre los 500 euros para las infracciones leves y los 200.000 euros para las consideradas muy graves. Entre las conductas susceptibles de sanción, la campaña cita la tenencia de gatos mayores de seis meses sin esterilizar, pasear a los animales sin correa, no recoger sus excrementos o no comunicar su pérdida en un plazo de 48 horas.

Alcaldesa Lascolas

En declaraciones recogidas en una nota de prensa, la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha señalado que la campaña pretende que los residentes conozcan sus derechos y obligaciones y ha subrayado que «tener una mascota es un acto de responsabilidad». Por su parte, el regidor de Medio Ambiente, Antonio Cayuela, ha defendido que la identificación de los animales, la gestión de las colonias y el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios «no son solo cuestiones de civismo», sino también exigencias legales.