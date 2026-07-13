El documental sobre los 40 años de Televisió Poblera emociona a sa Pobla en su estreno

El documental “40 anys de Televisió Poblera: la memòria audiovisual d’un poble” se estrenó con gran éxito el pasado 1 de julio en sa Pobla, en un acto que llenó por completo la sala teatro de Sa Congregació y que estuvo marcado por la emoción y la nostalgia. El público, diverso y entregado, revivió a través de las imágenes una etapa reciente pero muy distinta de la historia del municipio, situada entre finales del siglo XX y los primeros años del XXI. Tras la gran acogida del estreno, el documental volverá a proyectarse este lunes 13 de julio a las 19,30 horas en la misma sala de Sa Congregació. La entrada será gratuita y las invitaciones podrán reservarse previamente hasta completar el aforo.

La iniciativa, impulsada por la periodista y creadora de contenido Marta Fernández, conocida como “Curly Commas”, ha contado con la participación de un centenar de personas en un proyecto intergeneracional que combina memoria, educación y participación ciudadana. Más de 60 alumnos de los centros CEIPIESO Son Basca, Colegio San Francisco de Asís y IES Can Peu Blanc se implicaron activamente junto a antiguos miembros de la televisión local y vecinos del municipio.

El proyecto ha contado con la colaboración de la Asociación Cultural Gavina y el apoyo del Ayuntamiento de sa Pobla y del Consell de Mallorca. El resultado va más allá de la producción audiovisual: se trata de una experiencia colectiva que conecta generaciones a través de la recuperación del patrimonio audiovisual local.

Durante la presentación, antiguos integrantes de Televisió Poblera revivieron una etapa clave de la historia del pueblo, mientras que los estudiantes vieron culminado un proceso de aprendizaje compartido. El proyecto, desarrollado de forma altruista, ha puesto en valor el papel de este medio local, creado por vecinos y vecinas con ilusión y vocación comunitaria.

Una imagen retrospectiva del recordado Alexandre Ballester, en los estudios de la televisión local. / TV poblera

El acto concluyó con un coloquio sobre los retos del periodismo de proximidad moderado por la periodista Margalida Solivellas. En la mesa participaron Margalida Socias, Antònia Coll, Àngels Hernández y Neus Benítez. Las participantes reflexionaron sobre la evolución del consumo informativo, los desafíos actuales del periodismo local y la importancia de fomentar una ciudadanía crítica ante la desinformación.

El documental es el resultado de un intenso proceso de creación colectiva en el que participaron antiguos técnicos, cámaras, redactores y presentadores de Televisió Poblera, así como personas mayores del municipio que compartieron sus vivencias ante la cámara. El alumnado asumió un papel protagonista en talleres de entrevistas, grabaciones en la Plaça Major —inspiradas en el histórico programa “La càmara al carrer”— y sesiones de locución para las voces en off.

El proyecto generó cerca de 400 GB de material audiovisual y más de seis horas de entrevistas, sintetizadas en un documental de 30 minutos que recorre la historia de Televisió Poblera entre 1986 y 2005. Además, se ha puesto en valor un archivo excepcional que documenta dos décadas de vida social, cultural y festiva de sa Pobla.

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En este sentido, la Asociación Cultural Gavina anunció su intención de digitalizar todo el fondo para facilitar su acceso público. También se avanzó la creación de un espacio específico dedicado a preservar la memoria de Alexandre Ballester, figura clave en la historia de la televisión local.