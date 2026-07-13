Calvià, laboratorio de movilidad sostenible para trabajadores del turismo

Calvià acogerá una prueba piloto impulsada por el Govern, en colaboración con el Ayuntamiento y el sector turístico, para mejorar la movilidad laboral desde un punto de vista sostenible, en un municipio donde algo más de la mitad de los empleados de los hoteles aseguran que usan el transporte público para desplazarse hasta su lugar de trabajo.

El plan engloba medidas que ya están en marcha, como, entre otras, la incorporación de tres autobuses para reforzar la línea 104 que conecta Magaluf con Palma. A ello hay que sumar, según datos del Ejecutivo autonómico, dos vehículos que han ampliado el servicio desde el mes de junio y un aumento de las frecuencias de "hasta intervalos de entre 10 y 15 minutos durante gran parte del día".

La iniciativa contempla también la instalación entre finales de este año y principios del que viene de un módulo de aparcamiento seguro para bicicletas y patinetes eléctricos en la plaza de Santa Ponça, para fomentar la intermodalidad y facilitar la combinación de los desplazamientos en bicicleta o patinete con las líneas 103, 106, 107, 122, 123, 131 y A11.

El plan fue expuesto este lunes en un acto informativo en el Ayuntamiento de Calvià, en el que intervinieron el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP); el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; y el presidente de la asociación hotelera de Palmanova-Magaluf, Mauricio Carballeda, en representación del sector hotelero del municipio.

Tras destacar Amengual la oportunidad que supone la aplicación de estas medidas en el municipio, Mateo quiso, por su parte, subrayar la idea de que el plan “no sólo beneficiará a los trabajadores, sino, en última instancia, a todos los residentes”. Por otro lado, Cabrer enmarcó la iniciativa en el pacto autonómico por la sostenibilidad y destacó que es un plan importante, porque, dijo, “se pone la mirada en los trabajadores”.

El Ejecutivo autonómico argumentó que los objetivos de esta prueba piloto son el “ahorro de desplazamientos, el acortamiento de los trayectos, la utilización de opciones modales más sostenibles para reducir la movilidad motorizada, la disminución de los impactos ambientales producidos por los desplazamientos al trabajo y la reducción del consumo energético en el desplazamiento al centro de trabajo y el nivel de congestión circulatoria”.

Mauricio Carballeda

Mientras, el hotelero Mauricio Carballeda remarcó que la movilidad es "una prioridad" para el sector turístico. Este tipo de medidas, dijo, facilitan la movilidad de los empleados, reducen emisiones y “hacen más eficiente el destino”. Aseguró que el sector ya lleva tiempo aplicando algunas iniciativas para mejorar la movilidad y pidió al Ejecutivo autonómico que vaya un paso más allá y estudie medidas como la implantación de un ‘hub’, una estación de enlace de la que salgan buses a puntos del municipio que no están actualmente bien conectados con la red pública.