"Seré un alcalde más de calle que de despacho"

-¿Ya se puede confirmar oficialmente?

-Sí, porque aunque hasta el domingo pasado todavía se podían presentar más candidaturas para unas posibles primarias, no hubo más opciones.

-Ningún otro partido ha oficializado todavía a su candidata o candidato. ¿Es demasiado pronto?

-Teníamos claro que queríamos ser los primeros y poder aprovechar el verano para reunirnos y acercarnos más a la gente. Esta es una fórmula que ya habíamos utilizado en las últimas ocasiones y que nos fue muy bien. Es una manera de tener más tiempo para que te conozcan mejor, hablar con todo el mundo y hacerlo todo con más tranquilidad. Y creo que así también das a la gente la oportunidad de posicionarse.

-¿Le ha costado tomar la decisión?

-Después de hablarlo con amigos y familia he decidido dar el paso. Desde hace aproximadamente un año ya había comentarios internos, pero yo no quería dar ningún paso en falso ni posicionarme antes de tiempo. Ahora sí, ya se puede decir que he pulsado el botón de 'play' [sonríe]. A nivel interno también era necesario hacerlo porque Miquel Oliver [actual alcalde de Manacor por Més-Esquerra] ya anunció hace dos años que no volvería a presentarse como candidato a la alcaldía, y creo que ya había pasado un tiempo prudencial y que este era el momento adecuado.

-¿Pesan más los nervios o la ilusión?

-Tengo que reconocer que, después de once años de liderazgo de Miquel Oliver, siento algo extraño al ser precisamente yo quien tome el relevo de la candidatura.

-¿Por qué lo dice?

-Porque me acuerdo que tenía solo 19 años cuando él entró por primera vez en 2015. Y ahora, después de tanto tiempo, poder ser yo quien lo suceda me resulta un poco chocante. Pero está claro que la ilusión pesa más.

-¿Cómo sería Ferran Montero como alcalde?

Creo que durante estos últimos años como concejal he intentado ser muy cercano. Algunas compañeras concejalas me dicen que, si enseñara el manojo de llaves que siempre llevo encima, la gente lo entendería. Quiero decir que habitualmente estoy disponible para abrir o gestionar cualquier cosa, incluso un domingo. Siempre he sido más de calle que de despacho y es algo que quiero seguir manteniendo si soy alcalde de Manacor.

-De aquella unión entre Més per Mallorca y Esquerra Republicana surgió un partido en el que ya cuesta saber qué concejal procedía de una formación o de la otra. Supongo que eso es bueno…

-Totalmente. Los impulsores de aquella unión hace más de una década, Miquel Oliver y Sebastià Llodrà por parte de Més, y Joan Llodrà y Joan Gaià por parte de Esquerra, hicieron un gran trabajo pensando en el pueblo. Un esfuerzo que fue positivo para Manacor y que hizo que, juntos, ambos partidos obtuvieran aún mejores resultados y siguieran creciendo. Que se haya producido esa integración en un solo proyecto y que se perciba así dice mucho de lo que hemos conseguido.

-Aun así, a día de hoy las próximas elecciones no pintan demasiado bien para ustedes y sí para el Partido Popular, por ejemplo. ¿Es demasiado pronto para hablar de encuestas o cree también que esa es la tendencia?

-Llevamos tres legislaturas consecutivas y eso supone un desgaste. Está claro que quien gobierna se desgasta y quien está en la oposición siempre tiene una situación más cómoda. Todos los partidos tenemos simpatías y antipatías y sabes que no vas a caerle bien a todo el mundo. Dicho esto, creo que la experiencia acumulada durante todos estos años es también un valor a tener en cuenta. No es fácil gestionar un ayuntamiento tan grande, pero no hemos bajado los brazos. A pesar de haber gobernado los dos primeros años en minoría, hemos aprobado partidas de remanentes para proyectos que ahora empiezan a hacerse realidad. Además, PP, PSOE y VOX dependen de lo que ocurra en Madrid y de lo que hagan sus líderes a nivel nacional; nosotros no.

-¿Cree entonces que volveremos a ver un gobierno de izquierdas en 2027?

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-Estoy convencido de que, sumando fuerzas, volveremos a gobernar con la misma fórmula.