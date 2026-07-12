Porreres se convirtió en escaparate de la producción ecológica balear con la XIX Diada d'Agricultura Ecològica

Porreres acogió esta pasada noche del 11 de julio la XIX Diada d'Agricultura Ecològica, una cita ya consolidada que transformó el centro del municipio en una gran feria nocturna dedicada a la producción ecológica de Balears. El evento, organizado por la Associació de la Producció Agroecològica de Mallorca (APAEMA) y el Ayuntamiento de Porreres, reunió a medio centenar de expositores y ofreció degustaciones, actividades familiares, música en directo y propuestas divulgativas entre las 19 y las 0 horas.

La jornada estuvo marcada por el calor extremo registrado durante la tarde, lo que hizo que el ambiente no alcanzara su punto óptimo hasta pasadas las 20,30 o incluso las 21 horas, cuando la bajada de temperaturas favoreció una mayor afluencia de público y una participación más animada en los distintos espacios de la feria.

Además del mercado de productos ecológicos, la Diada congregó a entidades sociales y ambientales, iniciativas de consumo responsable y proyectos relacionados con la biodiversidad, la custodia del territorio y la alimentación saludable. El objetivo fue crear un espacio de encuentro entre productores y consumidores y mostrar la diversidad del sector agroecológico balear y su contribución a un modelo alimentario más sostenible.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega del Premi Producte Ecològico de l'Any 2026, al que concurrieron ocho elaborados de Balears, entre ellos conservas y untables vegetales, galletas, vino, aceite de oliva, café de higo y otros productos transformados. El galardón recayó en el producto ‘Redonet Mediterrani’, elaborado por Bon Bessó, del que el jurado valoró especialmente su calidad, innovación, arraigo territorial y compromiso con la producción ecológica.

La edición de este año tuvo, además, un significado especial para APAEMA, ya que coincidió con el 20º aniversario de la entidad. La asociación aprovechó la celebración para poner en valor dos décadas de trabajo en defensa de la agricultura ecológica, el territorio y el sector agrario de Mallorca. Desde la organización destacaron que la Diada se ha consolidado como uno de los principales acontecimientos anuales del sector agroecológico balear, gracias al respaldo de instituciones y entidades colaboradoras.

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El cambio de fechas, tradicionalmente celebrada en primavera, respondió tanto a circunstancias organizativas como a la voluntad de experimentar con un nuevo formato estival, una apuesta que, pese a las altas temperaturas iniciales, acabó contando con una buena acogida por parte del público. La iniciativa, nacida de APAEMA, volvió a evidenciar el arraigo de esta cita en Porreres, un municipio que la siente ya como propia.