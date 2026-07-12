Doce borricas tienen como tarea limpiar los cauces de los torrentes de Sóller

Doce borricas alquiladas por el Ayuntamiento de Sóller han comenzado las tareas de limpieza natural de los cauces de los torrentes urbanos. Este contingente, que duplica el número de animales utilizados el verano pasado, se irá soltando de manera progresiva en varios tramos de la red hídrica con el objetivo de reducir la vegetación que crece dentro de los cauces y que posteriormente debe retirarse de forma mecánica.

Los animales, procedentes de la fundación Natura Parc, retoman así una iniciativa que el año pasado impulsó la regidora Antònia Frau y que obtuvo una valoración positiva por parte del área de Medio Ambiente. La experiencia en el torrente de Biniaraix, entre Ca les Ànimes y la avenida de Astúries, demostró que la presencia de las borricas permite minimizar el volumen de los cañaverales y facilitar las tareas de mantenimiento posteriores.

Este año, el Consistorio ha decidido ampliar el programa y extenderlo a distintos tramos urbanos, con la voluntad de reforzar las actuaciones preventivas antes del otoño, período en el que pueden producirse episodios de lluvias intensas. La presencia de los equinos contribuye a controlar el crecimiento de la vegetación de manera natural, reduciendo la necesidad de intervenciones mecánicas y el impacto ambiental asociado a las tareas de limpieza.

Desde Medio Ambiente destacan que este sistema, además de los beneficios ecológicos, mantiene más accesibles los cauces de los torrentes donde actuan los animales y facilita la planificación de las tareas de conservación.

Noticias relacionadas

La llegada de los doce animales marca el inicio de un nuevo periodo de trabajo que, según fuentes municipales, se prolongará durante los meses de verano y abarcará varios puntos de la red de torrentes de Sóller. Los animales permanecerán dentro de los cauces hasta el próximo otoño, momento en que volverán a los establos de Natura Parc coincidiendo con el inicio de la temporada de lluvias.