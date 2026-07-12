Decenas de barcas se manifiestan en el Port d’Andratx contra los nuevos precios de los amarres

Decenas de pequeñas embarcaciones convocadas por la Asociación de Usuarios y Amarristas del Port d’Andratx han salido este domingo por la tarde al mar con pancartas para denunciar el elevado incremento del precio de los amarres, que alcanza el 600% en algunos casos, y tratar de evitar su «expulsión» de las instalaciones portuarias tras el cambio de concesionario del puerto.

La protesta, que se ha iniciado a las 18 horas, ha consistido en un paseo hasta el llamado faro rojo del puerto ‘andritxol’ para después navegar hacia las oficinas de la entidad pública Ports de les Illes Balears, donde han hecho sonar las bocinas de las embarcaciones para llamar la atención sobre la problemática.

El lema ha sido ‘No somos transeúntes, somos historia del Port’, con el que reivindican que son una parte importante de la historia portuaria y lamentan que ahora se sienten excluidos a favor de navegantes con mayores recursos para costear los amarres. «El objetivo de la protesta es para reclamar a PortsIB una solución a un problema grave que tenemos con las tarifas», ha explicado antes del acto reivindicativo Toni Oliver, portavoz de la asociacion de usuarios y amarristas.

La situación de estos navegantes se ha agravado una vez consumado el cambio en la concesión del puerto que desde 1968 había sido gestionado por el Club de Vela Port d’Andratx. Con este relevo en la concesión del espacio portuario, embarcaciones que durante años habían sido consideradas de base han pasado a ser tratadas como transeúntes, lo que en la práctica se traduce en aumentos espectaculares del precio de los amarres. «Esta medida afecta a entre 80 y 90 embarcaciones del Port d’Andratx», asegura Oliver.

La decisión de convocar la concentración se debe al malestar que ha generado entre los navegantes el silencio de la administración, que sigue «sin dar la cara», según Oliver. El portavoz de la entidad explica que se han mantenido varias reuniones con PortsIB, entidad a la que hace dos meses se entregó una propuesta de solución elaborada por la misma asociación de usuarios que, según Oliver, era «viable» y en principio había sido bien recibida por la citada institución, que pidió un mes de tiempo para valorarla y adoptar una solución definitiva.

Sin embargo, «han pasado ya dos meses y no nos han dicho nada», lamenta el colectivo, que remitió una segunda carta a PortsIB para pedir explicaciones y tampoco ha sido contestada. Este silencio fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los navegantes ‘andritxols’, que en asamblea decidieron movilizarse para defender sus derechos. «Nosotros hemos cumplido, sin hacer ruido mientras PortsIB debía contestarnos la propuesta, pero ahora la tregua ya se ha terminado», concluye Toni Oliver.

Además, según había denunciado la asociación a este diario hace unos días, también se han mantenido contactos con la entidad IP3M, nueva concesionaria del puerto, para tratar de acercar posturas. Esta empresa «estaba dispuesta a colaborar», señalan, pero no se ha comprometido a reducir las tarifas si PortsIB no baja también el precio del canon.

Los navegantes de pequeñas embarcaciones están dispuestos a ir más allá si no obtienen ninguna respuesta por parte de la administración portuaria.

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No descartan recurrir a los tribunales para denunciar lo que consideran un «atropello» que ha dejado abandonados a numerosos mallorquines que históricamente habían disfrutado de amarres en el puerto ‘andritxol’ y que ahora se sienten desplazados a favor de una náutica más elitista.