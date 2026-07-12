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Cristina Cladera Sánchez representará a la Beata de Santa Margalida

El tradicional sorteo se ha celebrado este domingo en el Auditori Municipal de la Vila

La joven Cristina Cladera Sánchez será la Beata de este año.

La joven Cristina Cladera Sánchez será la Beata de este año. / Ajuntament

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Redacción Part Forana

Santa Margalida

Santa Margalida ya conoce el nombre y el rostro que tendrá la Beata durante la procesión que se celebra anualmente el primer domingo de septiembre. Se trata de la joven Cristina Cladera Sánchez, de 27 años, que verá cumplido el sueño de representar a la santa mallorquina en la que se considera la procesión más típica de Mallorca.

La votación se ha celebrado este domingo en el Auditori Municipal, en el que numerosos vecinos y vecinas han presenciado uno de los actos más esperados del verano en Santa Margalida, ya que es el día en el que se pone rostro a las figuras principales de la emblemática procesión.

Por su parte, las jóvenes Margalida Rosselló Cloquell y Mercè Matas Molina representarán a las santas que acompañarán a la Beata durante la marcha religiosa del primer domingo de septiembre.

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Una imagen del acto celebrado este domingo en el Auditori.

Una imagen del acto celebrado este domingo en el Auditori. / Ajuntament

Cabe recordarque las jóvenes que aspiran a representar el papel del personaje principal de la procesión deben tener entre 18 y 30 años. Solo podrán serlo una única ocasión en su vida y solamente por un día. La elección es una combinación entre la suerte y la experiencia, ya que a medida que las jóvenes van participando en la procesión con diversos papeles del escalafón adquieren puntos que les dan más posibilidades en el sorteo de la Beata. Cada punto es un papel más con su nombre.

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