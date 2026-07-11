Los valores debilitados de la fiesta

Mallorca ha entrado en el punto álgido de las fiestas patronales de sus pueblos, el momento esencial del año para reencontrarse con la identidad y la familiaridad local de modo distendido.

Sin embargo, estas convocatorias imprescindibles del verano topan este año con demasiadas debilidades y desencuentros que invitan a la reflexión. Cuidado, una fiesta que se vuelve objeto de confrontación acaba perdiendo su condición natural.

Miren lo que pasó anoche en Santa María del Camí, L’Horta o Petra. Se postergaron pregones o devaluaron convocatorias de los programas oficiales en beneficio del Mundial de fútbol y del partido entre las selecciones de España y Bélgica. Pantallas gigantes sobre verbenas tradicionales y cenas que en principio debían homenajear a mayores. La fiesta del deporte nacional goleó a la genuina fiesta local anunciada y esperada y eso, por muy futbolero que uno pueda ser, no es precisamente una victoria de conciliación.

Pero, para desencuentros, el que se está fraguando en Santa Ponça a cuenta del acostumbrado desfile de Moros y Cristianos de las fiestas del Rei en Jaume. Las normas proteccionistas impiden mantenerla en la pinada y las colles se plantan. Si hay cambio de ubicación no hay fiesta, dicen aferrándose a la permisividad de los años precedentes. Mientras, el Ayuntamiento de Calvià suplica nuevo indulto a la conselleria del Mar. Que lo paguen otra vez las dunas del lugar. Es difícil sostener la condición de fiesta a una convocatoria que puede poner en riesgo las condiciones proteccionistas del lugar en el que se expande.

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Las alternativas de urgencia que insinúa el Ayuntamiento tampoco convencen por falta de organización y logística. En eso vienen a coincidir colles y oposición municipal. Es verdad que la problemática no es nueva y que el Ayuntamiento ha tenido tiempo de sobra y por lo visto no voluntad, para consolidar escenarios consecuentes para el desfile de Moros y Cristianos. Entre una cosa y otra, los valores propios de bastantes fiestas se van debilitando, lo cual no es buen síntoma.