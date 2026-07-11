Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Graduación UIBSanción alquilerPequeños barcos Port d'AndratxCalor en MallorcaIncendio Los GallardosInsectos en Mallorca
instagramlinkedin

Servicios sociales

El PSOE de Alcúdia denuncia una subida del 241% en la tasa del centro de día

Los socialistas citican que la medida aprobada por la alcaldesa Fina Linares es “injusta” y lamentan la ausencia de bonificaciones para familias vulnerables

Agüi Lobo, de pie, durante un acto de los socialistas de Alcúdia.

Agüi Lobo, de pie, durante un acto de los socialistas de Alcúdia. / PSOE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Part Forana

Alcúdia

Los socialistas de Alcúdia han criticado este sábado, en una nota de prensa, la decisión de la alcaldesa, Fina Linares (PP), de aprobar una subida “desmesurada y profundamente injusta” de la tasa municipal para acceder a una plaza en el centro de día. Según denuncian, La modificación de la ordenanza supone un incremento del 241%, elevando el coste mensual de 170 a 580 euros, una cifra que el grupo municipal socialista califica de “abuso e irresponsabilidad política”.

La portavoz socialista, Agüi Lobo, ha denunciado que esta medida “no tiene ninguna justificación social ni económica” y que “golpea directamente a las personas más vulnerables del municipio”. Lobo ha lamentado que el PP haya rechazado todas las alegaciones presentadas por su grupo, salvo una que tampoco se aplicará debido a la falta de recursos y personal alegada por el equipo de gobierno. Entre las propuestas desestimadas figuraban la reducción del precio de la tasa y la incorporación de exenciones para las familias con menos recursos.

Según ha explicado la portavoz, “la ordenanza deja claro que no se contemplan ni exenciones ni bonificaciones. Esto significa que una familia con ingresos mínimos pagará exactamente lo mismo que otra con ingresos altos o que reciba ayudas por dependencia”. En este sentido, ha calificado de “abuso” fijar un precio cercano a los 600 euros por una plaza en un servicio municipal.

Lobo también ha recordado que el Ayuntamiento de Alcúdia dispone de 108 millones de euros en el banco, lo que, a su juicio, demuestra que “no existe ninguna necesidad de trasladar este coste a las familias”. “Podían haber decidido congelar o incluso reducir la tasa, pero han preferido ignorar la realidad: los precios son abusivos y no han pensado en quienes más lo necesitan”, ha afirmado.

Noticias relacionadas

El PSOE local considera que esta subida es “un nuevo ejemplo de las políticas del PP: mucha facilidad para gastar sin control, pero muy poca para proteger a los vecinos que dependen de los servicios públicos”. Lobo ha concluido que la decisión adoptada por Linares es “injusta, innecesaria y profundamente insensible”, y ha avanzado que los socialistas continuarán defendiendo una revisión a la baja de la tasa y la introducción de criterios sociales que garanticen el acceso al centro de día a todas las familias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • PSOE
  • PP
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Duelo por cada palmo de tierra en Cala Llamp: un vecino frena la ampliación registral de una finca al alegar que invade la suya
  2. La central de es Murterar entra en fase de pruebas ante una posible reactivación puntual
  3. El mar escupe basura en la Colònia de Sant Jordi
  4. Més per Capdepera plantea una campaña en países de origen para frenar el turismo de excesos
  5. Dos árboles de más de medio siglo en peligro: los vecinos se movilizan para salvarlos
  6. Desalojado un asentamiento ilegal en suelo rústico de Sencelles tras años de denuncias
  7. El Ayuntamiento de Santa Maria, de Més per Mallorca, rectifica por las quejas de las 'colles' y de los vecinos y no emitirá el España-Bélgica
  8. El aspirante socialista a la alcaldía denunció ante la Guardia Civil el vídeo falso generado con IA que circuló en Calvià

El PSOE de Alcúdia denuncia una subida del 241% en la tasa del centro de día

El PSOE de Alcúdia denuncia una subida del 241% en la tasa del centro de día

Manacor inicia el lunes la remodelación de la plaça de ses Verdures

Manacor inicia el lunes la remodelación de la plaça de ses Verdures

Dueños de pequeños barcos se movilizan este domingo para evitar su "expulsión" del puerto de Andratx tras incrementos de hasta el 600% en el precio de los amarres

Dueños de pequeños barcos se movilizan este domingo para evitar su "expulsión" del puerto de Andratx tras incrementos de hasta el 600% en el precio de los amarres

Los valores debilitados de la fiesta

Los valores debilitados de la fiesta

Las 'colles' de Calvià amenazan con dejar sin desfile de moros y cristianos las fiestas del Rei en Jaume

Las 'colles' de Calvià amenazan con dejar sin desfile de moros y cristianos las fiestas del Rei en Jaume

El Ayuntamiento de Santa Maria, de Més per Mallorca, rectifica por las quejas de las 'colles' y de los vecinos y no emitirá el España-Bélgica

Aplazan el pregón de fiestas de Santa Maria por el España-Bélgica: "Se ha tomado la decisión en el último momento sin consultar a los vecinos"

Aplazan el pregón de fiestas de Santa Maria por el España-Bélgica: "Se ha tomado la decisión en el último momento sin consultar a los vecinos"

Manacor impulsa la reivindicada conexión de Es Serralt a la red pública de agua

Manacor impulsa la reivindicada conexión de Es Serralt a la red pública de agua
Tracking Pixel Contents