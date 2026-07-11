El PSOE de Alcúdia denuncia una subida del 241% en la tasa del centro de día

Los socialistas de Alcúdia han criticado este sábado, en una nota de prensa, la decisión de la alcaldesa, Fina Linares (PP), de aprobar una subida “desmesurada y profundamente injusta” de la tasa municipal para acceder a una plaza en el centro de día. Según denuncian, La modificación de la ordenanza supone un incremento del 241%, elevando el coste mensual de 170 a 580 euros, una cifra que el grupo municipal socialista califica de “abuso e irresponsabilidad política”.

La portavoz socialista, Agüi Lobo, ha denunciado que esta medida “no tiene ninguna justificación social ni económica” y que “golpea directamente a las personas más vulnerables del municipio”. Lobo ha lamentado que el PP haya rechazado todas las alegaciones presentadas por su grupo, salvo una que tampoco se aplicará debido a la falta de recursos y personal alegada por el equipo de gobierno. Entre las propuestas desestimadas figuraban la reducción del precio de la tasa y la incorporación de exenciones para las familias con menos recursos.

Según ha explicado la portavoz, “la ordenanza deja claro que no se contemplan ni exenciones ni bonificaciones. Esto significa que una familia con ingresos mínimos pagará exactamente lo mismo que otra con ingresos altos o que reciba ayudas por dependencia”. En este sentido, ha calificado de “abuso” fijar un precio cercano a los 600 euros por una plaza en un servicio municipal.

Lobo también ha recordado que el Ayuntamiento de Alcúdia dispone de 108 millones de euros en el banco, lo que, a su juicio, demuestra que “no existe ninguna necesidad de trasladar este coste a las familias”. “Podían haber decidido congelar o incluso reducir la tasa, pero han preferido ignorar la realidad: los precios son abusivos y no han pensado en quienes más lo necesitan”, ha afirmado.

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El PSOE local considera que esta subida es “un nuevo ejemplo de las políticas del PP: mucha facilidad para gastar sin control, pero muy poca para proteger a los vecinos que dependen de los servicios públicos”. Lobo ha concluido que la decisión adoptada por Linares es “injusta, innecesaria y profundamente insensible”, y ha avanzado que los socialistas continuarán defendiendo una revisión a la baja de la tasa y la introducción de criterios sociales que garanticen el acceso al centro de día a todas las familias.