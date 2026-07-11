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Manacor inicia el lunes la remodelación de la plaça de ses Verdures

Las obras tienen el objetivo de mejorar la accesibilidad, el confort y dinamizar el comercio de proximidad

Una imagen de la Plaça de ses Verdures de Manacor.

Una imagen de la Plaça de ses Verdures de Manacor. / Ajuntament

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Redacción Part Forana

Manacor

El Ayuntamiento de Manacor iniciará el próximo lunes 13 de julio, a partir del atardecer, las obras de remodelación de la plaça de ses Verdures, una intervención destinada a renovar este espacio emblemático y mejorar su funcionalidad, accesibilidad y confort.

Esta actuación se enmarca dentro del Pla d'Enfortiment Comercial, cuyo objetivo es revitalizar los espacios comerciales, impulsar el comercio de proximidad y poner en valor el producto local.

Con el fin de garantizar la continuidad de la actividad durante las obras, los vendedores Son Amagat y Na Maria de ses Olives se trasladarán temporalmente a la parte baja de la plaza, desde donde seguirán ofreciendo sus productos con total normalidad.

El Consistorio ha querido agradecer la colaboración de los 'placers' y la comprensión de vecinos, vecinas y visitantes ante las posibles molestias que puedan ocasionar los trabajos, al tiempo que anima a la ciudadanía a seguir apoyando el mercado de ses Verdures durante este periodo.

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Con esta remodelación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de los espacios públicos y con la consolidación de la plaça de ses Verdures como un punto de referencia para la vida social y comercial del municipio.

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