Las 'colles' de Calvià amenazan con dejar sin desfile de moros y cristianos las fiestas del Rei en Jaume

Uno de los actos centrales de las fiestas del Rei en Jaume de Santa Ponça, el desfile de moros y cristianos por las calles de la localidad, peligra por la falta de permisos para utilizar la pinada de la playa grande como lugar de reunión y campamento para los participantes en la celebración, rompiendo así con una tradición que se remonta a más de tres décadas.

Las ‘colles’ de las fiestas, que suman aproximadamente un millar de personas, reclaman soluciones al Ayuntamiento de Calvià, que, por su parte, negocia a contrarreloj con la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern para lograr una autorización que permita usar este espacio arbolado que está al lado de la playa grande.

A falta de concretar una posición oficial, las ‘colles’ ya han dejado entrever que, si no se les permite el uso de la pinada, donde los participantes pernoctaban y organizaban comidas y cenas, se ausentarán del desfile.

El motivo de que desde este departamento autonómico se haya denegado el permiso para la utilización de la pinada radica en que, en virtud de las recientes leyes de protección medioambiental, se prohíbe la organización de eventos sobre este espacio natural. Una circunstancia que implicó también que la última edición del Rocío de Santa Ponça se tuviese que trasladar a un aparcamiento municipal colindante.

En vigor desde 2021

El argumento no acaba de convencer a los representantes de las ‘colles’, que refieren que esas normativas ya estaban en vigor en 2021 y, pese a eso, la fiesta se ha venido celebrando sin cambios en los últimos años. Además, apuntan que se enteraron recientemente de que el Ayuntamiento, en agosto del año pasado, ya recibió una comunicación por parte de la Conselleria avisando de la imposibilidad de celebrar allí el evento, pero, aun así, se siguió adelante. Por lo que no entienden por qué esta edición no se puede celebrar como las anteriores, según remarca el portavoz de las ‘colles’, Biel Bibiloni.

Fuentes municipales informan a este diario de que el Ayuntamiento está en conversaciones con la Conselleria para buscar fórmulas que permitan llevar a cabo el campamento en la pinada, sin causar daños en el sistema dunar. Si esta opción falla, el Consistorio ha propuesto varios planes alternativos, como la posibilidad de acampar en un área concreta de la playa grande, o bien en un aparcamiento público cercano.

Estas alternativas no convencen a las ‘colles’, que consideran que no hay detrás un “plan logístico, técnico y organizativo” que garantice su viabilidad, apunta Bibiloni, quien, como portavoz del colectivo, pide al Ayuntamiento que explore todas las alternativas jurídicas y técnicas a fin de posibilitar que la pinada de Santa Ponça vuelva a ser el epicentro de la celebración.

Oposición socialista

En el ámbito político, el PSOE de Calvià, en la oposición, lamentó este viernes la “falta de gestión” del gobierno municipal de PP y Vox, y consideró que esta situación podría haberse evitado “con trabajo, diálogo y planificación”.

Los socialistas recriminaron al alcalde Juan Antonio Amengual (PP) que “no haya asumido el liderazgo de este asunto hasta que el conflicto ha trascendido públicamente y las 'colles' han decidido por amplia mayoría no participar en las fiestas con estas condiciones”.

En declaraciones recogidas en una nota de prensa, la portavoz del PSOE Calvià, Nati Francés, aseguró: “Es lamentable que el alcalde y su equipo hayan dejado pasar los meses sin trabajar para garantizar una tradición que lleva décadas formando parte de nuestras fiestas”.