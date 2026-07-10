Manacor impulsa la reivindicada conexión de Es Serralt a la red pública de agua

El Ayuntamiento de Manacor, junto con la empresa de servicios municipales SAM, ha presentado este viernes por la mañana el proyecto para conectar el grupo de viviendas de Es Serralt a la red pública municipal de abastecimiento de agua. Esta actuación permitirá sustituir el actual sistema autónomo y garantizar a los vecinos un suministro de agua potable con todas las garantías sanitarias, más seguro, eficiente y adaptado a sus necesidades.

La presentación ha contado con la participación del alcalde de Manacor, Miquel Oliver; el presidente de la SAM, Sebastià Llodrà; la vicepresidenta, Mar Nicolau; y el gerente, Francesc Grimalt.

La iniciativa responde a una reivindicación histórica de los vecinos de Es Serralt, que durante más de 40 años han reclamado la regularización y mejora de este servicio básico. Aunque la solicitud formal fue presentada el 12 de marzo de 2024 por la Asociación de Vecinos, la demanda se había mantenido viva durante décadas. El conjunto residencial, construido en 1966, está formado por 23 escaleras distribuidas en cuatro bloques, con un total de 279 unidades entre viviendas, garajes y locales comerciales. Más del 90 % de los propietarios ya han firmado su compromiso para conectarse a la red municipal.

En la actualidad, el sistema de abastecimiento funciona de forma precaria mediante un pozo, una bomba de impulsión, un depósito y una segunda bomba que distribuye el agua a través de una red interior de tuberías de hierro con más de medio siglo de antigüedad. El estado obsoleto de estas infraestructuras ha provocado numerosas averías, interrupciones del suministro e incidencias continuas. La inspección técnica realizada por la SAM ha constatado el avanzado deterioro de las conducciones, fuertemente oxidadas, así como la inexistencia de contadores individuales, una situación calificada como de emergencia.

Para resolver esta problemática, la SAM ha diseñado una solución técnica adaptada a las características urbanísticas del conjunto, situado dentro de una única parcela atravesada por viales de uso público. El proyecto contempla la ejecución de dos conducciones interiores de distribución general bajo los viales laterales, conectadas en ambos extremos con la red municipal mediante llaves de paso. Las nuevas tuberías, de polietileno de 110 milímetros de diámetro, configurarán una red mallada que evitará puntos muertos y mejorará la garantía del servicio.

Desde estas conducciones principales se construirán los ramales hasta cada uno de los 23 portales. Posteriormente, se procederá a la adecuación de las instalaciones interiores de los edificios, sustituyendo las antiguas tuberías por nuevas conducciones individuales de material plástico que discurrirán por las galerías de servicio hasta cada vivienda o local.

En cada portal se habilitará además un nuevo recinto de contadores en fachada, accesible desde el exterior, con baterías de contadores individuales y sin contador comunitario, lo que permitirá registrar el consumo de cada abonado de forma independiente.

Durante los últimos meses, los operarios de la SAM han llevado a cabo una intensa labor informativa con los vecinos, además de asistirles en la tramitación de las altas de los nuevos contadores.

El importe de adjudicación de la obra asciende a 398.813 euros. Al tratarse de una actuación sobre instalaciones interiores, el coste será repercutido a los nuevos abonados, que podrán acogerse a un plan de pago flexible con un plazo de entre cinco y diez años.

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Con esta intervención, el Ayuntamiento de Manacor y la SAM resolverán una problemática histórica del grupo de viviendas de Es Serralt, garantizando un suministro de agua potable moderno, seguro y adaptado a los estándares actuales, con una infraestructura preparada para el futuro.