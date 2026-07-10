Magaluf acoge la liberación de Crista, una tortuga marina recuperada por la Fundación Palma Aquarium

La playa de Magaluf ha acogido este viernes la liberación de Crista, una tortuga marina de la especie Caretta caretta recuperada por la Fundación Palma Aquarium tras varios meses de tratamiento en el Centro de Recuperación de Fauna Marina de Baleares.

La liberación de Crista pone de manifiesto "la importancia de la colaboración entre administraciones, entidades especializadas y ciudadanía para la conservación de la fauna marina", según enfatizó el Ayuntamiento de Calvià, en una nota de prensa.

El Consistorio explicó que el rescate de esta tortuga fue posible por la llamada de un pescador al teléfono de emergencias 112. A partir de ese momento se activa el protocolo de rescate, que permite la intervención del equipo técnico y veterinario de la Fundación Palma Aquarium y su inmediato traslado al Centro de Recuperación de Fauna Marina situado en Palma Aquarium hasta lograr, cuando es posible, la recuperación y devolución del animal a su hábitat natural.

Foto de familia de los participantes en el acto de este viernes, en la playa de Magaluf / Ayuntamiento de Calvià

El acto ha contado con la asistencia del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; la teniente de alcalde de Turismo, Playas y Litoral, Elisa Monserrat; el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Juan Tomás; el regidor delegado de la zona de Magaluf, Manuel Mas; el director general de Participación Ciudadana, Tià Balbona; el presidente de la Fundación Palma Aquarium, Joan Rams; la directora de la Fundación, Débora Morrison; y Xisca Pujol, responsable del Centro de Recuperación de Fauna Marina de Baleares, junto con otros representantes institucionales.

Historia de Crista

Crista es una tortuga marina de la especie Caretta caretta que fue rescatada en las cercanías del cabo de Formentor (Pollença) el pasado 20 de abril de 2026. El animal fue localizado por el pescador Jaume Cuart, colaborador habitual de la Fundación Palma Aquarium, quien la encontró flotando en el mar, prácticamente inmóvil.

Tras alertar al servicio de emergencias 112 y ponerse en contacto con el equipo de varamientos, el pescador trasladó al ejemplar hasta el puerto de Cala Rajada, siguiendo el protocolo que le indicaron, donde fue recogida por el equipo de voluntariado de la Fundación Palma Aquarium para su inmediato traslado al Centro de Recuperación de Fauna Marina situado en Palma Aquarium.

Siguiendo la tradición, la tortuga fue bautizada con el nombre de Crista por la persona que la encontró. El ejemplar pesaba 24,7 kilogramos en el momento de su ingreso.

Una vez en el centro de recuperación, gracias a los cuidados diarios del equipo de la Fundación Palma Aquarium y de Juan Ignacio Serra y Tania Monreal como veterinarios, Crista consiguió expulsar todos los residuos —entre los que se encontraron una botella monodosis de 3 centímetros, hilos de plástico, porexpán y plástico de burbujas— logrando recuperarse por completo hasta recibir el alta veterinaria.

Desde la Fundación Palma Aquarium recuerdan que cada rescate representa una oportunidad para ampliar el conocimiento científico sobre las amenazas que afectan a estas especies y mejorar su conservación.