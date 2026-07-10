Movilización ciudadana
Decenas de personas se concentran contra la planta de baterías de litio en Pollença
Los manifestantes montan junto a la finca de Almadrava un contenedor similar al que usan estas instalaciones para evidenciar el grave impacto que generará en el entorno rústico
Decenas de vecinos se concentraron este jueves por la tarde en la zona de la Almadrava, en Pollença, cerca de la finca donde se ha proyectado la construcción de una nueva planta de baterías de litio, para mostrar su rechazo al proyecto industrial. La movilización, que transcurrió de forma pacífica, reunió a residentes y representantes de colectivos locales preocupados por el impacto de esta infraestructura, un proyecto que ha iniciado el procedimiento administrativo y que ha generado una gran alarma entre los vecinos y vecinas de Pollença, al igual que el presentado a finales del pasado año, previsto en la zona de Llenaire.
Durante la protesta, los asistentes expresaron su oposición a la ubicación de la planta en un entorno rústico próximo a viviendas y con un alto valor paisajístico. Entre las principales reivindicaciones destacaron los posibles riesgos asociados al almacenamiento de baterías de litio, especialmente en caso de incendio, así como la falta de consenso social en torno al proyecto. Además, denuncian que la finca elegida por la promotora es inundable y está ubicada a poca distancia de torrentes y de la reserva natural de la Albufereta.
Los vecinos instalaron un contenedor similar al que usan este tipo de plantas energéticas para almacenar las baterías de litio, al que llenaron de mensajes contrarios a la instalación, y leyeron un manifiesto en contra de estos proyectos en suelo rústico. Hace solo unos días, unos 200 vecinos se concentraron en Pollença por el mismo motivo. Actualmente, se siguen recogiendo firmas para presentar alegaciones contra el proyecto en una lucha a la que también se ha sumado el Ayuntamiento, que presentará sus propias alegaciones e informes técnicos. Hace unos días, la corporación aprobó por unanimidad una moción que exige la paralización de estos proyectos en suelo rústico.
Los organizadores hicieron referencia a la documentación técnica y administrativa que ha trascendido en las últimas semanas, señalando que, a su juicio, evidencia carencias en la evaluación de impactos y genera dudas sobre la idoneidad del emplazamiento elegido. Los participantes portaban pancartas en defensa del territorio y en contra de la planta de baterías.
La implantación de estas instalaciones industriales en áreas habitadas o de especial sensibilidad ambiental está generando controversia en distintos puntos del territorio. La protesta de este jueves en la Almadrava refleja el aumento de la movilización ciudadana en torno a esta iniciativa y anticipa nuevas acciones por parte de los colectivos vecinales, que aseguran que seguirán organizándose para frenar el proyecto.
Por el momento, la tramitación administrativa continúa su curso, mientras el debate social en Pollença sigue creciendo en intensidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La central de es Murterar entra en fase de pruebas ante una posible reactivación puntual
- El mar escupe basura en la Colònia de Sant Jordi
- Més per Capdepera plantea una campaña en países de origen para frenar el turismo de excesos
- Dos árboles de más de medio siglo en peligro: los vecinos se movilizan para salvarlos
- Un vídeo generado con IA contra el aspirante socialista a la alcaldía desata la polémica en Calvià
- Algaida subvencionará hasta seis sesiones de atención psicológica a sus empleados municipales
- El Consell conmemora el aniversario de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial con un homenaje a sus referentes
- Disfrute de la acampada y valores del abuelo