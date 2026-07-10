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Movilización ciudadana

Decenas de personas se concentran contra la planta de baterías de litio en Pollença

Los manifestantes montan junto a la finca de Almadrava un contenedor similar al que usan estas instalaciones para evidenciar el grave impacto que generará en el entorno rústico

Una imagen de la concentración vecinal de este jueves en la zona de la Almadrava.

Una imagen de la concentración vecinal de este jueves en la zona de la Almadrava. / Biel Perelló

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Joan Frau

Joan Frau

Pollença

Decenas de vecinos se concentraron este jueves por la tarde en la zona de la Almadrava, en Pollença, cerca de la finca donde se ha proyectado la construcción de una nueva planta de baterías de litio, para mostrar su rechazo al proyecto industrial. La movilización, que transcurrió de forma pacífica, reunió a residentes y representantes de colectivos locales preocupados por el impacto de esta infraestructura, un proyecto que ha iniciado el procedimiento administrativo y que ha generado una gran alarma entre los vecinos y vecinas de Pollença, al igual que el presentado a finales del pasado año, previsto en la zona de Llenaire.

Durante la protesta, los asistentes expresaron su oposición a la ubicación de la planta en un entorno rústico próximo a viviendas y con un alto valor paisajístico. Entre las principales reivindicaciones destacaron los posibles riesgos asociados al almacenamiento de baterías de litio, especialmente en caso de incendio, así como la falta de consenso social en torno al proyecto. Además, denuncian que la finca elegida por la promotora es inundable y está ubicada a poca distancia de torrentes y de la reserva natural de la Albufereta.

Los manifestantes instalaron un contenedor similar a los usados por estas plantas.

Los manifestantes instalaron un contenedor similar a los usados por estas plantas. / Ajuntament

Los vecinos instalaron un contenedor similar al que usan este tipo de plantas energéticas para almacenar las baterías de litio, al que llenaron de mensajes contrarios a la instalación, y leyeron un manifiesto en contra de estos proyectos en suelo rústico. Hace solo unos días, unos 200 vecinos se concentraron en Pollença por el mismo motivo. Actualmente, se siguen recogiendo firmas para presentar alegaciones contra el proyecto en una lucha a la que también se ha sumado el Ayuntamiento, que presentará sus propias alegaciones e informes técnicos. Hace unos días, la corporación aprobó por unanimidad una moción que exige la paralización de estos proyectos en suelo rústico.

Los organizadores hicieron referencia a la documentación técnica y administrativa que ha trascendido en las últimas semanas, señalando que, a su juicio, evidencia carencias en la evaluación de impactos y genera dudas sobre la idoneidad del emplazamiento elegido. Los participantes portaban pancartas en defensa del territorio y en contra de la planta de baterías.

Los vecinos llevaban camisetas y pancartas contrarias al proyecto.

Los vecinos llevaban camisetas y pancartas contrarias al proyecto. / Ajuntament

La implantación de estas instalaciones industriales en áreas habitadas o de especial sensibilidad ambiental está generando controversia en distintos puntos del territorio. La protesta de este jueves en la Almadrava refleja el aumento de la movilización ciudadana en torno a esta iniciativa y anticipa nuevas acciones por parte de los colectivos vecinales, que aseguran que seguirán organizándose para frenar el proyecto.

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Por el momento, la tramitación administrativa continúa su curso, mientras el debate social en Pollença sigue creciendo en intensidad.

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