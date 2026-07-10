El Consell destina 2,8 millones a preservar el paisaje cultural de la Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca ha aprobado este año una dotación de 2,8 millones de euros para subvenciones destinadas al mantenimiento del paisaje cultural de la Serra de Tramuntana. Las ayudas, ya publicadas, se reparten en tres convocatorias dirigidas a particulares, explotaciones agrarias, ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y entidades de custodia del territorio.

En concreto, se destinan 2,15 millones de euros a particulares y explotaciones agrarias, 550.000 euros a ayuntamientos y 100.000 euros a entidades de custodia del territorio, consolidando el incremento progresivo del presupuesto en los últimos años.

El conseller de Presidencia y vicepresidente del Consorcio Serra de Tramuntana, Toni Fuster, ha subrayado que “este presupuesto demuestra el compromiso del Consell de Mallorca con la protección del territorio y del patrimonio de la Serra de Tramuntana”.

Entre las principales novedades, las convocatorias dirigidas a particulares y ayuntamientos incorporan por primera vez una línea específica para actuaciones en la red hidráulica tradicional, con una dotación de hasta 25.000 euros por proyecto.

Asimismo, se introduce una medida excepcional que permitirá reconstruir 'marges' o paredes de 'pedra en sec' antes de la visita inicial de los técnicos en casos de urgencia, como daños provocados por temporales que comprometan la seguridad o dificulten el paso en caminos y carreteras. Para acogerse a esta medida será necesario presentar informes policiales y municipales que acrediten la situación.

Otra de las novedades destacadas es la ampliación del plazo para ejecutar y justificar las actuaciones subvencionadas, que se extiende hasta el 31 de marzo de 2027.

En el caso de los ayuntamientos, también se amplía el plazo para elaborar o actualizar los catálogos municipales, que dispondrán de un periodo inicial de dos años. Además, podrán optar a ayudas de hasta 15.000 euros para la contratación de equipos técnicos especializados.

En cuanto a la convocatoria dirigida a entidades de custodia del territorio, se mantiene la ayuda máxima de 10.000 euros por proyecto. Las actuaciones subvencionables deberán desarrollarse a lo largo de todo 2026, con fecha límite de justificación fijada el 30 de enero.

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Como novedad, las entidades que soliciten ayudas para acciones de difusión estarán obligadas a incluir productos con el distintivo Serra de Tramuntana, reforzando así la promoción de los valores del territorio y su identidad.