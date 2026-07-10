El Consell culmina la rehabilitación de Costa Nord, en Valldemossa, con una inversión de 750.000 euros

El Consell de Mallorca ha culminado la rehabilitación del complejo Costa Nord de Valldemossa, un proyecto financiado con fondos europeos que ha supuesto una inversión de 750.000 euros y que pretende recuperar este emblemático espacio como referente cultural y turístico de la Serra de Tramuntana.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha visitado este viernes las instalaciones junto al alcalde de Valldemossa, Nadal Torres, y representantes del Govern y de la corporación municipal para conocer el resultado de las actuaciones ejecutadas en el recinto.

La intervención se enmarca en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y persigue adaptar el complejo a criterios de sostenibilidad, mejorar su eficiencia energética y modernizar sus infraestructuras para ampliar su uso cultural.

Entre las principales actuaciones destacan la renovación de los sistemas de climatización e iluminación, la mejora de la producción de agua caliente sanitaria, la instalación de placas fotovoltaicas y la incorporación de un sistema automatizado de gestión energética para optimizar el consumo.

La reforma también ha incluido la remodelación del escenario y de la zona de camerinos, la sustitución de la tarima y de distintos pavimentos, la instalación de asientos retráctiles o desmontables y la renovación de los equipos de sonido e iluminación del auditorio.

Símbolo del patrimonio

Durante la visita, Galmés ha señalado que la recuperación de Costa Nord "es mucho más que una rehabilitación de un espacio", ya que, a su juicio, permitirá recuperar un símbolo del patrimonio turístico, cultural y social de Mallorca y proyectarlo hacia el futuro con criterios de sostenibilidad, innovación y calidad.

El presidente del Consell ha defendido además que el objetivo es que el recinto vuelva a convertirse en un espacio de referencia tanto para los vecinos de Valldemossa como para la celebración de actividades culturales de proyección internacional, al tiempo que contribuya a diversificar la oferta turística y generar actividad fuera de la temporada alta.

Según la institución insular, la rehabilitación permitirá recuperar el protagonismo histórico del auditorio y compatibilizar una programación cultural de ámbito internacional con las actividades socioculturales del municipio.