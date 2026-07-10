El centro de salud de Sóller se queda sin aire acondicionado en plena ola de calor

El centro de salud de Sóller lleva varios días sin aire acondicionado debido a una avería en el sistema de climatizaciones, una incidencia que ha provocado protestas entre los usuarios y ha generado malestar entre los facultativos.

La situación coincide con una intensa ola de calor que ha disparado las temperaturas y ha convertido tanto las esperas como las consultas en un entorno difícil de soportar.

Según ha explicado el concejal de Salud de Sóller, Lluís Cerezo, el caso se comunicó de inmediato al Ibsalut, que envió técnicos del Govern para intentar reparar el sistema. Sin embargo, los especialistas han detectado un problema en una pieza de repuesto que impide restablecer la climatización con rapidez. Las previsiones apuntan a que el aire acondicionado no podrá volver a funcionar hasta la próxima semana.

Mientras tanto, los médicos deben pasar consulta en un ambiente caluroso, y los pacientes denuncian que las altas temperaturas que se registran en el edificio hacen que las esperas resulten “insoportables”. Las quejas han aumentado a medida que la incidencia se ha prolongado, y varios usuarios han expresado su malestar por las condiciones en las que se está prestando la atención sanitaria.

Se ha dado la circunstancia que pacientes en espera han tenido que hacer uso de abanicos y otros elementos para refrescarse en un edificio donde las ventanas con grandes cristaleras están fijas y no pueden abrirse.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento confía en que la reparación pueda completarse cuanto antes para recuperar la normalidad en un servicio esencial que, estos días, se ve condicionado por la falta de climatización.