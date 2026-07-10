El Ayuntamiento de Santa Maria, de Més per Mallorca, rectifica por las quejas de las 'colles' y de los vecinos y no emitirá el España-Bélgica

El Ayuntamiento de Santa Maria del Camí de Més per Mallorca rectifica y finalmente mantendrá el programa de fiestas sin la emisión en la pantalla gigante de la Plaça Nova el España-Bélgica de los cuartos de final del Mundial. A través de una publicación en Instagram, el consistorio afirma que tomó la decisión de retrasar el pregón porque la coincidencia del encuentro "generó nombrosas peticionas para retransmitirlo". Y aceptaron.

Sin embargo, ante las quejas de las colles y de la presión de los vecinos han decidido echar marcha atrás sin emitir el encuentro.

Polémica de 24 horas en Santa Maria

Según el programa oficial de las fiestas estaba previsto que a las 21:30 horas en la Plaça Nova Jugafasuà diera el pregón de fiestas, ya que fue la colla ganadora de los XXIV Juegos populares. A continuación, a las 22 horas el siguiente acto programado era el 'Playback de les colles' presentado por Lolita Khaos y Pedro de Ca na Sineu. La propuesta del alcalde Nicolau Canyelles, de Més per Mallorca, es alargar el tiempo del 'sopar a la fresca y, una vez acabe el encuentro, seguir con la programación prevista.

Esta decisión del consistorio no ha sido del agrado de todo el pueblo, sobre todo de las colles, que han distribuido un mensaje reivindicativo junto a varias asociaciones del pueblo quejándose del cambio. "Queremos manifestar públicamente nuestro rechazo absoluto a la decisión del equipo de gobierno de proyectar el partido durante el 'sopar a la fresca'", sostienen.

En menos de 24 horas el Ayuntamiento de Santa María ha pasado de decidir retransmitir el encuentro a cancelarlo ante el rechazo de una gran parte del pueblo.