El aspirante socialista a la alcaldía denunció ante la Guardia Civil el vídeo falso generado con IA que circuló en Calvià

El aspirante del PSOE a la alcaldía de Calvià y actual delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal, denunció el pasado lunes ante la Guardia Civil la difusión del vídeo manipulado con inteligencia artificial (IA) que imitaba su imagen y le atribuía declaraciones falsas. Así lo ha comunicado este jueves la Agrupación Socialista, que sostiene que el objetivo de la denuncia es que los hechos sean investigados por las autoridades competentes.

La denuncia se conoce un día después de que este diario informara de la difusión del vídeo en un grupo vecinal de Facebook, donde permaneció publicado sin advertencia de que había sido generado mediante IA y provocó que algunos usuarios dieran por auténticas las declaraciones atribuidas al dirigente socialista.

En el comunicado remitido este jueves, el PSOE de Calvià defendió una precampaña "limpia" y centrada en el debate de propuestas. En declaraciones recogidas en esa nota, Rodríguez Badal afirmó que "los vecinos y vecinas merecen una campaña limpia, con respeto y centrada en las soluciones que necesita Calvià" y aseguró que seguirá poniendo el foco en cuestiones como la vivienda, la movilidad, los servicios públicos y la sostenibilidad.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Calvià, Marta de Teba, sostuvo que la difusión del vídeo responde a un intento de "desviar el debate" tras el anuncio de la candidatura de Rodríguez y afirmó que la formación continuará centrando su precampaña en la presentación de propuestas para el municipio.

La polémica

Como informó este diario, en ese montaje con IA, que reproducía exactamente la imagen de Rodríguez Badal pero no tanto su voz, se ponían en su boca frases como las siguientes: “Vuelvo para convertir Calvià en el lodazal ideológico y de dejadez en que estaba. Fomentaremos otra vez la turismofobia. Seguiremos luchando para acortar la temporada. Priorizaremos a los inimigrantes ilegales en las ayudas. Acogeremos menas y justificaremos a los vendedores ilegales, prostitutas nigerianas y camellos como víctimas que vienen a nuestro país a buscarse la vida”.

El vídeo fue publicado por un usuario, sin ningún tipo de aviso de que se había hecho con IA, en el principal grupo vecinal de Facebook que hay en Calvià, con miles de seguidores.

El audiovisual causó decenas de comentarios. Algunos usuarios se creyeron el contenido y expresaron su estupefacción, dirigiendo sus críticas hacia los socialistas. Pero hubo también muchos usuarios que alertaron enseguida de que se trataba de un vídeo falso realizado con inteligencia artificial. Los hubo igualmente que reclamaron que se retirase ese contenido del foro, al inducir a la confusión y a la desinformación.