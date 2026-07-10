Aplazan el pregón de fiestas de Santa Maria por el España-Bélgica: "Se ha tomado la decisión en el último momento sin consultar a los vecinos"

Polémica en Santa Maria del Camí por la proyección del España-Bélgica de los cuartos de final del Mundial este viernes a las 21 horas que obliga a aplazar el pregón de las fiestas. El Ayuntamiento informó este jueves por la noche en su canal de Whatsapp que cambia los horarios de los actos previstos para "disfrutar del encuentro", aprovechando la "pantalla instalada en el escenario". Sin embargo, las collas del pueblo se han revelado: "Ha sido una decisión tomada en el último momento y de forma unilateral sin consultar al resto de vecinos".

Las actuaciones se retrasan en Plaça Nova

Según el programa oficial de las fiestas estaba previsto que a las 21:30 horas en la Plaça Nova Jugafasuà diera el pregón de fiestas, ya que fue la colla ganadora de los XXIV Juegos populares. A continuación, a las 22 horas el siguiente acto programado era el 'Playback de les colles' presentado por Lolita Khaos y Pedro de Ca na Sineu. La propuesta del alcalde Nicolau Canyelles, de Més per Mallorca, es alargar el tiempo del 'sopar a la fresca y, una vez acabe el encuentro, seguir con la programación prevista.

Esta decisión del consistorio no ha sido del agrado de todo el pueblo, sobre todo de las collas, que han distribuido un mensaje reivindicativo junto a varias asociaciones del pueblo quejándose del cambio. "Queremos manifestar públicamente nuestro rechazo absoluto a la decisión del equipo de gobierno de proyectar el partido durante el 'sopar a la fresca'", sostienen.

¿Quién pagará la proyección?

"La proyección altera sustancialmente los horarios del pregón, de los playbacks y la verbena posterior, alterando unos actos populares que han requerido esfuerzo y ensayos", aseguran y añaden: "Consideramos inaceptable que el Ayuntamiento apoye y dé visibilidad a un Mundial marcado por la vulneración de los derechos humanos, la guerra, redadas contra migrantes en territorio norteamericano, restricciones de viaje para varios países participantes y graves tensiones políticas internacionales".

Se quejan, además, del menosprecio hacia Juafasuà: "Consideramos que se trata de una falta de respeto hacia Jugafasuà, la colla ganadora de los XXIV Juegos Populares. Es un menosprecio hacia el trabajo y el entusiasmo que han dedicado a lo largo del año para ofrecer al pueblo un pregón digno del 25.º aniversario de las collas".

Además, también señalan que retransmitir un partido de fútbol del Mundial en una plaza"está prohibido" por la FIFA y, en todo caso, "se deben pedir unas licencias concretas y se debe pagar un cánon: ¿Se pagará con nuestros impuestos o se hará de manera ilegal?", preguntan.

L'Horta también cambia su programación de fiestas

El España-Bélgica de cuartos de final del Mundial también ha alterado las fiestas de l'Horta. La verbena de fiestas comenzará más tarde, como pronto arrancará a las 23:30 horas, porque se ha instalado una pantalla gigante para seguir el encuentro en directo.