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Más de 1.500 jóvenes participarán en las actividades de verano de Inca

El Ayuntamiento refuerza su oferta educativa, deportiva y de ocio para facilitar la conciliación familiar

Jóvenes de Inca disfrutan de una jornada en la piscina.

Jóvenes de Inca disfrutan de una jornada en la piscina. / Ajuntament

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Redacción Part Forana

Inca

El Ayuntamiento de Inca vuelve a impulsar este verano una completa programación de actividades educativas, deportivas y de ocio dirigida a niños y jóvenes, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y ofrecer alternativas de calidad durante las vacaciones escolares.

Entre todas las iniciativas municipales destaca la Escola d'Estiu, que un año más se consolida como el servicio con mayor demanda. En esta edición, el programa se desarrolla a lo largo de doce semanas, desde la última semana de junio hasta la primera quincena de septiembre. Los participantes se organizan por franjas de edad y realizan las actividades en los centros Miquel Duran i Saurina, Ponent y Llevant, además de utilizar las piscinas municipales del polideportivo Mateu Cañellas y Catalina Corró.

La programación combina actividades culturales, excursiones, piscina, juegos, talleres y dinámicas de grupo, con propuestas diseñadas para fomentar la convivencia, el desarrollo personal y la transmisión de valores cívicos y sociales. Hasta el momento, la Escuela de Verano ha registrado 1.165 inscripciones, distribuidas en 294 en junio, 450 en julio, 275 en agosto y 146 en septiembre.

«Cada verano realizamos un importante esfuerzo para ofrecer una programación amplia, segura y de calidad que permita a los niños disfrutar de su tiempo libre, aprender y relacionarse, al mismo tiempo que ayudamos a las familias a conciliar la vida laboral y familiar», ha destacado el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

El alcalde Virgilio Moreno visita una de las actividades infantiles.

El alcalde Virgilio Moreno visita una de las actividades infantiles. / Ajuntament

Paralelamente, por segundo año consecutivo, el Casal de Joves Sa Fàbrica acoge una nueva edición del Estiu Jovink, una propuesta dirigida a jóvenes de entre 12 y 16 años que se desarrolla del 24 de junio al 24 de julio y que cuenta este año con la participación de alrededor de medio centenar de jóvenes.

La oferta municipal se completa con los cursos de natación organizados durante los meses de julio y agosto, dirigidos tanto a niños como a adultos, así como con el programa Estiu Actiu, que incluye actividades deportivas para jóvenes y personas adultas.

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Además, durante los meses estivales, Inca dispone de una amplia oferta complementaria impulsada por entidades, asociaciones y clubes deportivos del municipio, que incluye escuelas de verano, campus deportivos y actividades especializadas en disciplinas como el fútbol, el taekwondo o la gimnasia artística, así como propuestas centradas en el ocio y el aprendizaje de idiomas.

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