Un vídeo generado con IA contra el aspirante socialista a la alcaldía desata la polémica en Calvià

El uso de la inteligencia artificial (IA) con ánimo difamatorio y propiciador de bulos irrumpe en la precampaña electoral de Calvià. El ejemplo más reciente se ha dado esta semana con la difusión en un grupo vecinal de Facebook de un vídeo falso en que aparecía el actual delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal, que aspira a ser el candidato socialista a la alcaldía, anunciando cuáles serán las medidas que aplicará si gana los comicios.

En esa recreación realizada con IA, que reproducía exactamente su imagen pero no tanto su voz, se ponían en su boca frases como las siguientes: “Vuelvo para convertir Calvià en el lodazal ideológico y de dejadez en que estaba. Fomentaremos otra vez la turismofobia. Seguiremos luchando para acortar la temporada. Priorizaremos a los inimigrantes ilegales en las ayudas. Acogeremos menas y justificaremos a los vendedores ilegales, prostitutas nigerianas y camellos como víctimas que vienen a nuestro país a buscarse la vida”.

El vídeo fue publicado por un usuario, sin ningún tipo de aviso de que se había hecho con IA, en el principal grupo vecinal de Facebook que hay en Calvià, con miles de seguidores. Uno de los administradores de ese foro es el portavoz municipal de Vox y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calvià, Manuel Mas.

Captura del vídeo realizado con IA contra el actual delegado del Gobierno en Balears / DM

El audiovisual causó decenas de comentarios. Algunos usuarios se creyeron el contenido y expresaron su estupefacción, dirigiendo sus críticas hacia los socialistas. Pero hubo también muchos usuarios que alertaron enseguida de que se trataba de un vídeo falso realizado con inteligencia artificial. Los hubo igualmente que reclamaron que se retirase ese contenido del foro, al inducir a la confusión y a la desinformación. Hasta ayer, el vídeo se podía ver en el mencionado foro vecinal.

Vuelve a la vida política municipal

Esta publicación se produce la semana siguiente de que Rodríguez Badal registrase su candidatura para encabezar la lista electoral del PSOE en Calvià, donde ya ostentó la vara de mando en las legislaturas 2015-2019 y 2019-2023. En 2023, también fue el candidato, pero el PSOE no logró la mayoría suficiente para imponerse a los votos que sumaban PP y Vox. Al principio de la actual legislatura, Rodríguez Badal abandonó el Ayuntamiento al ser nombrado delegado del Gobierno en Balears, cargo que sigue ostentando.

El anuncio de que regresaría al municipio para los comicios de 2027 despeja así las dudas que había en torno a la candidatura de los socialistas, que en esta legislatura habían renovado el cargo de la secretaría general de la Agrupación, que ahora recae en Marta de Teba. De esta forma, 16 años después de presentarse por primera vez como candidato a alcalde (lo hizo en las elecciones de 2011), este profesor de Lengua y Literatura con una larga trayectoria política intentará arrebatarle la vara de mando a Juan Antonio Amengual (PP).

Construcción de vivienda

Tras registrar la semana pasada su candidatura a encabezar la lista del PSOE, Rodríguez Badal aseguró que una de sus principales prioridades pasa por recuperar “una política decidida de construcción de vivienda de protección oficial”, como la impulsada durante sus años al frente del Ayuntamiento con promociones en Santa Ponça y Magaluf.

Rodríguez Badal también defendió un modelo turístico que “piense en las personas que hacen posible el principal motor económico del municipio”. “No existe una buena política turística si no piensa también en el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, en su formación y en unas condiciones laborales dignas”, manifestó.