Sóller proyecta una reforma de 13 millones para transformar el Infante Lois del Port, aún sin financiación

El Ayuntamento de Sóller ha dado a conocer este miércoles el proyecto de remodelación integral del recinto de recreo y deportivo del Infante Lois, una actuación de gran alcance en el Port de Sóller cuyo presupuesto final asciende a 13 millones de euros.

Pese a la envergadura de la propuesta, el consistorio ha admitido que no dispone actualmente de financiación para ejecutarla y que confía en obtener ayudas de otras administraciones para poder materializarla, según explicó el alcalde Miquel Nadal. Tampoco existe, por ahora, un calendario definido para iniciar las obras.

El proyecto presentado por el alcalde ha sido redactado por los arquitectos Joaquín Mosquera y María Syra Abella, ganadores meses atrás del concurso de ideas convocado por el propio Ayuntamiento. La iniciativa se ha desarrollado gracias a una subvención procedente del Impost de Turisme Sostenible, que ha permitido completar la fase de diseño.

Transformación integral

La propuesta prevé una transformación integral del recinto, que suma 18.500 metros cuadrados. En el subsuelo se proyecta un aparcamiento para 250 vehículos, mientras que en superficie se construirá un edificio de 700 metros cuadrados destinado a acoger un bar, sala multiusos, biblioteca, vestuarios y despachos, entre otros usos. El actual campo de fútbol será sustituido por cuatro pistas polideportivas, rodeadas por una pista de atletismo de 300 metros.

Además, el perímetro del complejo incorporará un vial peatonal de 800 metros. El diseño se completa con una pista multiusos adicional, cuatro pistas de petanca, dos de vóley, zonas ajardinadas, áreas de descanso y un parque infantil, configurando un espacio deportivo y comunitario de nueva generación.

El alcalde de Sóller, Miquel Nadal, ha subrayado que el proyecto representa “una oportunidad para modernizar por completo el principal equipamiento deportivo del Port”, pero ha reconocido que la inversión supera con creces la capacidad actual de las arcas municipales. Por ello, el Ayuntamiento confía en obtener financiación externa que permita avanzar hacia la ejecución de una obra que, por ahora, carece de recursos y de plazos concretos.