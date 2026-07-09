El 'Redonet Mediterrani' de Bon Bessó, elegido Producto Ecológico del Año 2026

El jurado del Premi Producte Ecològic del Año 2026 que concede la entidad APAEMA ha elegido el Redonet Mediterrani, elaborado por Bon Bessó, como ganador de la edición de este año. El galardón reconoce aquellos productos ecológicos de las Illes Balears que destacan por su calidad, su arraigo al territorio, su capacidad de innovación y su compromiso con un modelo de producción sostenible.

La entrega del premio tendrá lugar este sábado, 11 de julio, en el marco de la XIX Diada d’Agricultura Ecològica, un evento que transformará el centro de Porreres en una gran feria nocturna dedicada a la producción ecológica del archipiélago.

El Redonet Mediterrani es una especialidad elaborada a partir de almendra ecológica mallorquina, fermentada y madurada con hierbas aromáticas mediterráneas en un proceso similar al del queso, pero sin utilizar materias primas de origen animal. El resultado es un producto innovador que combina técnicas de elaboración avanzadas con ingredientes profundamente vinculados al paisaje y a la tradición agrícola de Mallorca.

Imagen del Redonet Mediterrani, producto ecológico del año. / Macarena Assiego

El jurado ha valorado especialmente la capacidad de este producto para transformar un ingrediente emblemático del Mediterráneo en una propuesta singular, con personalidad propia y un elevado valor gastronómico. Asimismo, ha destacado su contribución a generar nuevas oportunidades de valor añadido para la producción ecológica local.

Para Alejandro Mascarell, fundador de Bon Bessó, el proyecto nace con la voluntad de recuperar el protagonismo de la almendra mallorquina a través de nuevas elaboraciones que dialoguen con la tradición gastronómica de la isla y, al mismo tiempo, abran nuevas vías de innovación.

El Premi Producte Ecològico de l'Any tiene como objetivo poner en valor el esfuerzo de los elaboradores ecológicos de las Illes Balears por desarrollar productos diferenciados, de calidad y con identidad propia.

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En esta edición se han presentado ocho candidaturas, representativas de la diversidad y el dinamismo del sector agroecológico balear, con propuestas que incluyen conservas y untables vegetales, galletas, vino, aceite de oliva, café de higo y otros elaborados.