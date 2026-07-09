El Govern invierte casi 500.000 euros en renovar los equipos de la depuradora de Inca

El Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), celebrado el pasado 1 de julio, ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro e instalación de diversos equipos en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Inca.

El contrato ha sido adjudicado por un importe de 404.755,49 euros, sin IVA, lo que equivale a 489.754,14 euros con el impuesto incluido. La licitación partía de un presupuesto máximo de 476.253,69 euros sin IVA —576.266,97 euros con IVA—, por lo que la adjudicación supone una baja cercana al 15 % respecto al precio inicial.

Está previsto que los trabajos comiencen en un plazo aproximado de dos meses, una vez finalicen los trámites administrativos y se formalice la firma del contrato.

Esta actuación se enmarca en los proyectos financiados a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), dentro de las líneas de protección, preservación y modernización del medio natural, así como de impulso a la innovación tecnológica en la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, forma parte del paquete de actuaciones que contempla una inversión superior a los 35 millones de euros destinada a la mejora y renovación de equipamientos en la mayoría de las 80 depuradoras gestionadas por la Agencia en Balears.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la sustitución de los equipos electromecánicos de la planta, que superan los diez años de antigüedad y han agotado su vida útil. En concreto, se renovarán las bombas de elevación, recirculación y purga, fundamentales para el movimiento del agua y los fangos durante el proceso de depuración.

También se procederá a la renovación de las centrífugas y de las bombas de polielectrolito del sistema de secado de fangos, así como del cuadro eléctrico de control y del cableado asociado. Estas mejoras permitirán optimizar la gestión de los residuos generados y reducir el impacto ambiental del tratamiento de aguas residuales.

La inversión responde a la necesidad de mantener plenamente operativa la actual depuradora mientras se avanza en la tramitación de la futura EDAR de Inca, cuyo proyecto se encuentra en las últimas fases de autorizaciones y licencias.

Con la incorporación de nuevos equipos más eficientes y fiables, se prevé mejorar el rendimiento global de la instalación, garantizar la calidad del agua tratada, reducir los costes de explotación y minimizar incidencias como averías o problemas de olores derivados de paradas no planificadas.

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La actuación se integra dentro del programa de mejora de la depuración impulsado por la Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua y la Dirección General de Recursos Hídricos, que también incluye otras intervenciones destacadas como el proyecto de las lagunas de Binissalem.