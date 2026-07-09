El GOB advierte que la granja avícola de Son Brau se proyecta a menos de 100 metros de una zona protegida

El grupo ecologista GOB ha alertado este jueves sobre los posibles impactos ambientales derivados del proyecto de macrogranja avícola previsto en Son Brau, en el término municipal de Manacor, cuyo periodo de exposición pública finaliza esta semana, porque está previsto a menos de 100 metros de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Na Borges.

La entidad ecologista ha mostrado su apoyo a las alegaciones presentadas por la plataforma Macrogranjas No, que señalan cuestiones como la presión sobre los recursos hídricos, la gestión de las deyecciones ganaderas, la contaminación por nitratos o la compatibilidad del proyecto con el Plan Hidrológico de Baleares.

De forma complementaria, el GOB centra su análisis en los efectos que la instalación podría tener sobre la citada zona natural, situada a menos de 100 metros del emplazamiento previsto para la explotación. Este espacio protegido, integrado en la Red Natura 2000, alberga uno de los sistemas naturales mejor conservados del Llevant de Mallorca, subraya la entidad, con hábitats como el torrente de na Borges, la zona húmeda de s’Estany de na Borges, sistemas dunares y garrigas de alto valor ecológico.

Según el GOB, el Estudio de Impacto Ambiental resulta insuficiente al concluir que no habrá afecciones significativas basándose únicamente en que la granja no ocupa físicamente terrenos de la ZEC. No obstante, la organización ecologista recuerda que la Directiva Hábitats obliga a evaluar también los impactos indirectos, especialmente en proyectos situados a escasa distancia de espacios protegidos.

En este sentido, advierte de posibles vías de afección como la deposición atmosférica de nitrógeno, la escorrentía o infiltración de nutrientes, así como la contaminación accidental, el incremento de presión sobre los hábitats de ribera o la interacción sanitaria con la avifauna silvestre.

Uno de los puntos clave de las alegaciones es la ausencia de una modelización específica de las emisiones de amoníaco (NH₃) y de su deposición sobre los hábitats de la Red Natura 2000. El GOB subraya que la deposición de nitrógeno procedente de este tipo de explotaciones está considerada por la comunidad científica como una de las principales amenazas para la conservación de espacios protegidos.

La entidad recuerda que una explotación de 80.000 gallinas puede generar emisiones significativas, y que la aplicación de las mejores técnicas disponibles no sustituye la obligación de realizar una evaluación rigurosa de sus repercusiones. Por ello, considera imprescindible identificar los hábitats potencialmente afectados, cuantificar la deposición y compararla con los límites críticos aceptados científicamente.

Asimismo, las alegaciones también ponen de relieve la falta de un análisis adecuado del riesgo sanitario derivado de la proximidad entre la macrogranja y una zona húmeda con presencia de aves silvestres, en un contexto marcado por la preocupación por la gripe aviar. El GOB advierte de que este riesgo es bidireccional, tanto por la posible transmisión de patógenos desde la fauna silvestre como por el papel que la explotación podría desempeñar como amplificador epidemiológico.

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Ante esta situación, el GOB reclama que no se emita una Declaración de Impacto Ambiental favorable mientras no se lleve a cabo una evaluación adecuada y completa de los efectos del proyecto sobre la ZEC Na Borges, basada en las mejores evidencias científicas disponibles y que permita descartar, sin dudas razonables, una afección significativa sobre los hábitats y especies protegidos.