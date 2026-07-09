Fiestas de verano
Las fiestas de Vies del Tren llenan Inca de actividades este fin de semana
Cine al aire libre, fiesta de la espuma y karaoke protagonizan una nueva cita del calendario festivo de los barrios
Las fiestas de las barriadas continúan este fin de semana en Inca con la celebración de las tradicionales fiestas de Vies del Tren, una cita ya consolidada dentro del calendario estival que volverá a llenar el barrio de actividades lúdicas y propuestas de convivencia para todas las edades.
El Ayuntamiento de Inca, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Vies del Tren, organiza un año más estas fiestas con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y reforzar los vínculos entre vecinos y vecinas. «Las fiestas de barrio son una parte esencial de la vida social de Inca. Nos permiten mantener viva la identidad de cada barrio, impulsar la convivencia y dar protagonismo al tejido asociativo que las hace posibles», ha destacado el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.
La programación arrancará el viernes 10 de julio con una sesión de cine al aire libre a partir de las 21,30 horas, en la que se proyectará la película Mufasa: The Lion King, una propuesta pensada para disfrutar en familia.
Las actividades continuarán el sábado 11 de julio con una fiesta acuática infantil y fiesta de la espuma, que se celebrará entre las 10 y las 13 horas, ofreciendo a los más pequeños una jornada refrescante en plena temporada estival.
Por la noche, a partir de las 20,30 horas, tendrá lugar el tradicional sopar a la fresca, uno de los momentos más esperados por los vecinos, que podrán compartir mesa y ambiente en la calle. La jornada culminará con una sesión de karaoke abierta a todos los asistentes desde las 21,30 horas.
Estas fiestas forman parte del programa de celebraciones de barrio que se desarrollan durante los meses de verano en distintos puntos de la ciudad, una iniciativa que contribuye a dinamizar la vida comunitaria y acercar actividades culturales y de ocio a todos los inquers e inqueres. Todas las actividades de las fiestas de Vies del Tren se celebrarán en la calle Felip II.
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