Concierto solidario a favor de una escuela en Gaza impulsada desde Inca

Los coros Mon Cor, CantArte y la Coral del Real Club Náutico de Palma, dirigidos por Francesc Bonnin, ofrecerán este viernes 10 de julio, a las 20,30 horas, un concierto solidario en la iglesia de la Mare de Déu de la Mercè de Palma con el objetivo de recaudar fondos para la Escuela Aid for Gaza, un proyecto educativo financiado íntegramente por la ONG Inca-Mallorca Solidària desde septiembre de 2025.

El centro, hermanado con la Escola Beat Ramon Llull de Inca, atiende a más de 400 niños y niñas que, en un contexto marcado por la destrucción, reciben formación académica y participan en actividades lúdicas. «Reciben clases y participan en actividades que pretenden restaurar la rutina y ofrecer un espacio de normalidad», explica la presidenta de la ONG, Antònia Triguero. Además de las materias básicas, el alumnado dispone de juegos, actividades de expresión artística y apoyo psicosocial, así como un desayuno diario. Durante los meses de verano, el centro mantiene su actividad como espacio seguro al que los menores pueden acudir cada día.

Otra imagen del proyecto educativo impulsado desde Inca. / ONG Inca Mallorca Solidària

El concierto será de acceso libre, con posibilidad de realizar donaciones voluntarias. El repertorio incluirá piezas populares y variadas, desde habaneras hasta música actual, y culminará con «Viatge a Ítaca», del cantautor Lluís Llach, basada en el poema de Constantino Kavafis.

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Entre las contribuciones más destacadas al proyecto educativo figura la de la periodista de RTVE Almudena Ariza, quien en febrero de este año decidió donar los ingresos obtenidos con su pódcast «Vivir y morir en Gaza». Gracias a esta aportación, se ha podido dotar de mobiliario a la escuela.