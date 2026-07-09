Agricultura destina un millón de euros a impulsar la digitalización del sector ganadero balear

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, destinará un millón de euros a una nueva línea de ayudas para fomentar la digitalización y la gestión sostenible de las explotaciones ganaderas de las Illes Balears.

La convocatoria, financiada íntegramente con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), permitirá la creación de grupos de cooperación para la innovación, con el objetivo de desarrollar e implantar soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad del sector.

El anuncio lo ha realizado la directora general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, durante una jornada de seguimiento del proyecto de digitalización de actividades orientadas a garantizar la sostenibilidad alimentaria y económica de las explotaciones ganaderas, en la que han participado 25 explotaciones de las islas.

Brunet ha subrayado que esta nueva línea de ayudas «dará continuidad al trabajo iniciado» y permitirá avanzar en la implantación de herramientas digitales que faciliten la gestión diaria, refuercen la competitividad y favorezcan la toma de decisiones basada en datos.

El proyecto de digitalización se desarrolla mediante una encomienda de gestión a la Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears (FUEIB) y también está financiado con fondos del ITS.

Imagen de un rebaño de ovejas de una explotación ganadera de Mallorca. / Caib

Durante la jornada se ha analizado el grado de implantación de las herramientas digitales desarrolladas, entre ellas las vinculadas al futuro cuaderno digital de explotación y aplicaciones específicas para los sectores bovino, porcino y ovino-caprino.

Asimismo, se han presentado los informes de huella de carbono de las explotaciones participantes, así como las oportunidades vinculadas a los créditos de carbono y las novedades del Registro Balear de Huella de Carbono.

En este sentido, Brunet ha destacado que «la digitalización ya es una realidad para el sector ganadero» y ha insistido en que el reto pasa por convertirla en una herramienta útil que permita mejorar la gestión, aumentar la eficiencia y garantizar la viabilidad económica de las explotaciones.

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Finalmente, la directora general ha remarcado la importancia de disponer de datos fiables para evaluar el impacto real de la actividad ganadera, señalando que, además de las emisiones, también debe tenerse en cuenta la capacidad de captación de carbono de las explotaciones para obtener una visión más completa y detectar oportunidades de mejora.