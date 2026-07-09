Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación antiturística 26JGovern 26JIncendio Son SardinaMalestar estudiantes UIBBonnie Tyler
instagramlinkedin

Proyectos asistenciales

Activan viviendas supervisadas para personas con problemas de salud mental en Manacor

El nuevo recurso, promovido por Estel de Llevant con el apoyo del Govern, ya acoge a ocho personas en Sa Ràfia y ofrece apoyo integral para fomentar la autonomía y la inclusión social

La consellera Fernández ha visitado este jueves las viviendas supervisadas junto al gerente de Estel de Llevant.

La consellera Fernández ha visitado este jueves las viviendas supervisadas junto al gerente de Estel de Llevant. / Estel de Llevant

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Part Forana

Manacor

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández ha visitado este jueves las nuevas viviendas supervisadas de Sa Ràfia, en Manacor, un recurso impulsado por Estel de Llevant que ya acoge a ocho personas con problemas de salud mental.

Durante la visita, Fernández, acompañada por el gerente de la entidad, Guillem Febrer, y la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, ha podido conocer de primera mano el funcionamiento del servicio y conversar con las personas residentes.

El recurso, concertado con la Conselleria por un importe anual de 370.000 euros, tiene como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna a personas con trastornos de salud mental, ofreciendo además un acompañamiento personalizado y especializado. En este espacio, las personas usuarias reciben apoyo en las actividades de la vida diaria, así como en su desarrollo personal, social y laboral.

El modelo de Vivienda Supervisada contempla una atención integral durante los 365 días del año, cubriendo necesidades básicas como alojamiento y alimentación, al tiempo que promueve la autonomía personal, la convivencia y la inserción en la comunidad. El equipo profesional acompaña a los residentes en la gestión de su vida cotidiana y en la relación con los servicios sociales y su entorno.

La puesta en marcha de este recurso refuerza el compromiso institucional con un colectivo que afronta importantes dificultades de acceso a la vivienda. Según los datos aportados, ocho de cada diez personas con problemas de salud mental no tienen empleo y aproximadamente la mitad subsiste con menos de 800 euros mensuales, lo que dificulta su acceso a un hogar en condiciones dignas.

Las nuevas viviendas forman parte de Sa Ràfia, el nuevo edificio social de Estel de Llevant inaugurado este año en Manacor. La adquisición y rehabilitación del inmueble ha supuesto una inversión de 2,18 millones de euros por parte del Govern balear entre 2023 y 2026, lo que ha permitido crear ocho nuevas plazas de Vivienda Supervisada, ampliar los servicios de rehabilitación comunitaria e inserción laboral y poner en marcha el proyecto T’Estim Café, con la colaboración de la Fundación “la Caixa”.

Actualmente, Estel de Llevant y la Conselleria tienen concertadas 30 plazas de alojamiento con apoyo, distribuidas en seis viviendas: 18 en régimen de Vivienda Supervisada y 12 en domicilios compartidos, configurando una red de recursos adaptada a las diferentes fases del proceso de recuperación de cada persona.

En el marco de la jornada, la consellera también ha visitado los viveros de T’Estim Mallorca, empresa social vinculada a la entidad que se dedica al cultivo, elaboración y comercialización de tés e infusiones ecológicos. Este proyecto funciona como Centro Especial de Empleo, generando oportunidades laborales para personas con problemas de salud mental, y desarrolla programas de formación dual que combinan aprendizaje y contratación.

Noticias relacionadas

Durante la visita, Fernández ha conocido el proceso de producción y las recientes mejoras incorporadas, como una nueva maquinaria que permite automatizar el envasado, aumentar la capacidad productiva y avanzar hacia un modelo más sostenible mediante el uso de envases compostables.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Part Forana
  • Vivienda
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents