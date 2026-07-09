Activan viviendas supervisadas para personas con problemas de salud mental en Manacor

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández ha visitado este jueves las nuevas viviendas supervisadas de Sa Ràfia, en Manacor, un recurso impulsado por Estel de Llevant que ya acoge a ocho personas con problemas de salud mental.

Durante la visita, Fernández, acompañada por el gerente de la entidad, Guillem Febrer, y la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, ha podido conocer de primera mano el funcionamiento del servicio y conversar con las personas residentes.

El recurso, concertado con la Conselleria por un importe anual de 370.000 euros, tiene como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna a personas con trastornos de salud mental, ofreciendo además un acompañamiento personalizado y especializado. En este espacio, las personas usuarias reciben apoyo en las actividades de la vida diaria, así como en su desarrollo personal, social y laboral.

El modelo de Vivienda Supervisada contempla una atención integral durante los 365 días del año, cubriendo necesidades básicas como alojamiento y alimentación, al tiempo que promueve la autonomía personal, la convivencia y la inserción en la comunidad. El equipo profesional acompaña a los residentes en la gestión de su vida cotidiana y en la relación con los servicios sociales y su entorno.

La puesta en marcha de este recurso refuerza el compromiso institucional con un colectivo que afronta importantes dificultades de acceso a la vivienda. Según los datos aportados, ocho de cada diez personas con problemas de salud mental no tienen empleo y aproximadamente la mitad subsiste con menos de 800 euros mensuales, lo que dificulta su acceso a un hogar en condiciones dignas.

Las nuevas viviendas forman parte de Sa Ràfia, el nuevo edificio social de Estel de Llevant inaugurado este año en Manacor. La adquisición y rehabilitación del inmueble ha supuesto una inversión de 2,18 millones de euros por parte del Govern balear entre 2023 y 2026, lo que ha permitido crear ocho nuevas plazas de Vivienda Supervisada, ampliar los servicios de rehabilitación comunitaria e inserción laboral y poner en marcha el proyecto T’Estim Café, con la colaboración de la Fundación “la Caixa”.

Actualmente, Estel de Llevant y la Conselleria tienen concertadas 30 plazas de alojamiento con apoyo, distribuidas en seis viviendas: 18 en régimen de Vivienda Supervisada y 12 en domicilios compartidos, configurando una red de recursos adaptada a las diferentes fases del proceso de recuperación de cada persona.

En el marco de la jornada, la consellera también ha visitado los viveros de T’Estim Mallorca, empresa social vinculada a la entidad que se dedica al cultivo, elaboración y comercialización de tés e infusiones ecológicos. Este proyecto funciona como Centro Especial de Empleo, generando oportunidades laborales para personas con problemas de salud mental, y desarrolla programas de formación dual que combinan aprendizaje y contratación.

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Durante la visita, Fernández ha conocido el proceso de producción y las recientes mejoras incorporadas, como una nueva maquinaria que permite automatizar el envasado, aumentar la capacidad productiva y avanzar hacia un modelo más sostenible mediante el uso de envases compostables.