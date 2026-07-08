El partido Independents per sa Pobla se integra en Coalició per Mallorca

El partido Independents per sa Pobla (IxSP) ha aprobado por unanimidad de sus órganos de dirección su incorporación a Coalició per Mallorca, dando así un paso decisivo hacia su participación en este proyecto político de ámbito insular. En virtud del acuerdo, la formación será la encargada de representar a la coalición en el Ayuntamiento de sa Pobla en las próximas elecciones municipales, "manteniendo su identidad y proyecto local", según aseguran, dentro de una iniciativa común orientada a la defensa de los intereses de Mallorca.

El acuerdo ha sido impulsado, entre otros, por el alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, el presidente de Independents per sa Pobla, Xisco Bonnín, y el coordinador de la coalición, Joan Serra. La decisión responde a la voluntad compartida de sumar esfuerzos ante un momento considerado clave para el futuro de la isla.

Desde ambas formaciones subrayan que Mallorca afronta importantes desafíos, como la presión demográfica, el acceso a la vivienda, la preservación del territorio, el incremento del coste de la vida o la necesidad de reforzar una voz propia ante las instituciones. En este contexto, defienden la necesidad de articular proyectos políticos con mayor capacidad de incidencia.

Ferragut ha señalado que la integración supone “una evolución natural” del proyecto municipal. “Es el momento de sumar esfuerzos para defender mejor Mallorca. Muchos de los retos de sa Pobla son también los de la isla, y juntos podremos dar una respuesta más eficaz”, ha afirmado.

Cargos de IxSP con el candidato autonómico de Coalició per Mallorca, Pere Sánchez (derecha). / CxM

Por su parte, Bonnín ha destacado la coincidencia en valores y objetivos como base del acuerdo. “Compartimos una manera de entender la política basada en la proximidad, la responsabilidad y el compromiso con nuestra tierra. Esta incorporación nos permite mantener nuestra identidad y, al mismo tiempo, formar parte de un proyecto con mayor capacidad de incidencia”, ha explicado.

El coordinador general de la coalición, Joan Serra, ha valorado muy positivamente la integración, subrayando que “cada incorporación hace más fuerte el proyecto de Mallorca” y permite sumar experiencia de gobierno y compromiso en un contexto marcado por retos estructurales.

Asimismo, el candidato de Coalició per Mallorca a la presidencia del Govern balear, Pere Sánchez, ha asegurado que la coalición se consolida como una alternativa “sólida y en crecimiento”. “Cada vez somos más los que creemos que Mallorca necesita una fuerza política centrada exclusivamente en defender los intereses de los mallorquines”, ha indicado.

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Con esta incorporación, Coalició per Mallorca amplía su implantación territorial y refuerza su apuesta por un proyecto político basado en la proximidad, el rigor y la defensa de los intereses de la ciudadanía de la isla, concluyen desde el partido insular.