Llucmajor, al límite por la basura acumulada: vecinos y trabajadores denuncian el caos en la recogida

Vecinos de s’Arenal y de las urbanizaciones de Llucmajor ya no pueden más. La basura se ha adueñado de las calles y la estampa que ofrecen nada tiene que ver con la Mallorca idílica que se vende ya que los grandes protagonistas de esta temporada alta son los contenedores llenos y con bolsas de residuos amontonadas en sus alrededores. El problema no solo es la imagen que se ofrece, son las molestias que sufren los vecinos debido a los malos olores que propagan la basura acumulada en las calles.

De hecho, si uno sale a pasear por Son Verí Nou al atardecer, la fotografía que se encuentra es basura y más basura amontonada en los contenedores. Así lo explican sus vecinos que expresan que han agotado la paciencia y el enfado con la gestión de las basuras que hace el Ayuntamiento de Llucmajor es monumental. Y es que no solo es la imagen que se ofrece, también es tener que aguantar los malos olores que se desprende de la basuraleza . De hecho, cuentan que los propios bares que están cerca de los contenedores se han visto obligados a poner barritas de incienso para aplacar los malos olores.

Trabajadores

De hecho, los propios trabajadores del servicio de recogida de residuos de Llucmajor han manifestado, a través de una nota de prensa, que comparten el malestar de los vecinos ante la situación que vive el municipio. “Los trabajadores convivimos cada día con las consecuencias de un servicio que, desde hace tiempo, presenta importantes deficiencias organizativas”, señalan.

La plantilla reconoce que es la primera en lamentar que la ciudadanía tenga que sufrir la acumulación de residuos, una situación que, aseguran, “no es nueva” y que han denunciado en numerosas ocasiones. “La plantilla cumple con su trabajo y con el compromiso de prestar un servicio esencial. La responsabilidad de organizar adecuadamente los medios humanos y materiales corresponde a la empresa concesionaria, que debe garantizar la correcta prestación del servicio”, sostienen.

En su comunicado, la representación legal de los trabajadores deja claro que los operarios no son el problema, sino quienes conviven a diario con esta situación y los primeros interesados en que se resuelva de una vez por todas. Entienden que el Ayuntamiento adopte las medidas necesarias cuando el servicio no se presta en las condiciones exigidas, pero subrayan que las consecuencias deben dirigirse a los verdaderos responsables de la gestión del contrato y no hacia los trabajadores.

Por su parte, el Ayuntamiento de Llucmajor expresó ayer su profundo malestar por la situación del servicio de recogida de residuos y atribuye las deficiencias al incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa concesionaria. El Consistorio asegura que, pese a las reuniones mantenidas y a los compromisos adquiridos para reforzar los medios humanos y materiales, la situación no se ha corregido. Por ello, ha iniciado contactos con otras empresas para asumir de forma parcial los servicios que no se están prestando y restablecer la normalidad lo antes posible. Además, subraya que se encuentra al corriente de pago y que no existe deuda municipal alguna que justifique el deterioro del servicio.