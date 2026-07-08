Llucmajor denuncia incumplimientos en el servicio de recogida de residuos y busca alternativas

El Ayuntamiento de Llucmajor ha expresado públicamente su profundo malestar ante la situación que atraviesa el servicio de recogida de residuos en el municipio, especialmente en las zonas de recogida bilateral de contenedores de s’Arenal y las urbanizaciones.

Según ha informado el consistorio de Llucmajor, las deficiencias detectadas son consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa concesionaria del servicio, una problemática que se arrastra desde hace semanas y que está afectando tanto a la calidad del servicio como a la imagen del municipio y al bienestar de la ciudadanía.

Según explica la institución, durante este tiempo, responsables municipales han mantenido diversas reuniones con la empresa con el objetivo de reconducir la situación. En estos encuentros, el Ayuntamiento fue claro al advertir que no abonará ningún servicio que no haya sido efectivamente prestado, tal y como establece el contrato. Por su parte, la empresa se comprometió a reforzar el servicio mediante la incorporación de más medios materiales y humanos.

Sin embargo, el Ayuntamiento denuncia que estos compromisos no se han cumplido en su totalidad, por lo que las deficiencias persisten y la situación no ha logrado revertirse.

Ante este escenario, el Consistorio ha decidido dar un paso más y ya ha iniciado contactos con otras empresas capacitadas para asumir de forma parcial aquellos servicios que actualmente no se están ejecutando, con el objetivo de restablecer la normalidad lo antes posible en las zonas afectadas.

El Consistorio ha señalado que estos trabajos extraordinarios se financiarán con los importes correspondientes a los servicios que no serán abonados a la empresa actual por no haber sido realizados, garantizando así una gestión responsable de los recursos públicos.

Asimismo, el Ayuntamiento ha querido dejar claro que se encuentra al corriente de pago con la empresa concesionaria y que no existe ninguna deuda municipal pendiente que pueda justificar la situación actual.

En los próximos días, la institución prevé hacer público un calendario de actuaciones con el fin de recuperar la normalidad del servicio.

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Desde el Consistorio lamentan haber llegado a este punto, asegurando que desde el inicio han trabajado de manera constante junto a la empresa para corregir las deficiencias detectadas. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones por parte de la concesionaria ha obligado finalmente al Ayuntamiento a adoptar nuevas medidas para garantizar un servicio esencial a la ciudadanía.