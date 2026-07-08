Licitan la construcción del futuro cuartel de la Guardia Civil de Santanyí

La construcción de la nueva casa cuartel de la Guardia Civil de Santanyí está ahora más cerca tras la publicación oficial de la licitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El proyecto sale a concurso con un presupuesto base de 7.033.589,89 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución previsto de 21 meses.

La licitación supone el desbloqueo definitivo de una infraestructura considerada prioritaria para la seguridad del municipio. El contrato contempla la construcción de un nuevo edificio que, además de las dependencias operativas, incluirá viviendas destinadas a los agentes, con el objetivo de facilitar su residencia en el propio término municipal.

Este aspecto cobra especial relevancia en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda, una problemática que afecta directamente a la capacidad de atraer y mantener efectivos en destinos como Santanyí. Con esta iniciativa, se pretende mejorar la estabilidad de la plantilla y reforzar la presencia de la Guardia Civil en la zona.

La viabilidad del proyecto ha sido posible gracias a la aportación de suelo municipal por parte del Ayuntamiento de Santanyí, que ha ido adaptando las cesiones a lo largo del tiempo hasta configurar una parcela definitiva de 3.203 metros cuadrados. Este terreno, valorado en alrededor de 6,5 millones de euros, ha sido determinante para que el Ministerio pudiera impulsar la licitación, según subraya el Consistorio.

La alcaldesa, Maria Pons, ha valorado positivamente la publicación del concurso público y ha destacado la importancia de este avance administrativo: «La licitación marca el inicio real de la ejecución del proyecto. Es una infraestructura esencial para Santanyí y permitirá mejorar tanto la seguridad como las condiciones de los agentes destinados en nuestro municipio».

Noticias relacionadas

Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado que, de forma paralela, se prevé la apertura de nuevas oficinas de atención de la Guardia Civil en el centro multifuncional de Cala d’Or, con el fin de acercar el servicio a otros núcleos de población del término municipal.