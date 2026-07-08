'Jostissi de Carreró' inaugura con humor las Fiestas del Carme en Porto Cristo

El pregón de las Festes del Carme 2026 de Porto Cristo ha tenido como protagonistas a los miembros de la película 'Jostissi de Carreró', quienes ofrecieron un acto cargado de humor, emoción y reivindicación identitaria ante una plaza abarrotada.

Durante su intervención, los pregoneros repasaron los orígenes de un proyecto cinematográfico nacido de manera completamente autofinanciada y rodado íntegramente en el núcleo costero. Inspirada en el cine fantástico y la cultura popular, la película se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural en el pueblo, ha participado en diversos festivales y ha recibido múltiples reconocimientos.

El pregón combinó anécdotas personales, crítica constructiva y una defensa de la identidad 'portenya'. Los miembros de 'Jostissi de Carreró' evocaron la infancia y juventud en Porto Cristo, recordando sus calles, comercios y juegos, al tiempo que reflexionaron sobre los cambios vividos en el municipio con el paso del tiempo.

A lo largo del acto se sucedieron gags y apariciones sorpresa de personajes de la película, como Russifà, líder de La Banda del Lobo, así como bromas sobre Manacor, Es Carreró o el Aquari de Porto Cristo, que provocaron constantes carcajadas entre el público.

La parte final del pregón, protagonizada por el productor Joan Maties Miralles, adoptó un tono más emotivo, con palabras de agradecimiento dirigidas a todo el equipo del filme, familiares, amigos, voluntarios y al conjunto del pueblo. El discurso concluyó con una llamada a preservar la identidad local y fortalecer la comunidad, sintetizada en dos frases: «Un porteny es qui estima Porto Cristo» y «no hace falta que venga ningún justiciero; basta ser buenos vecinos y buenas personas».

Un numeroso público acudió a la lectura del pregón festivo. / Ajuntament

El acto finalizó con una larga ovación y la entrega de un obsequio institucional a los pregoneros en reconocimiento a su trayectoria y su contribución a la proyección cultural del municipio.

La delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà, destacó que su nombramiento supone un reconocimiento a años de trabajo y subrayó que el proyecto ha contribuido a situar al pueblo en el centro y a reforzar el sentimiento de pertenencia. Asimismo, afirmó que la película «nos ha hecho reír, y mucho, pero también nos ha hecho pensar», defendiendo la importancia de que las instituciones escuchen y acepten críticas constructivas.

Durante su intervención, también agradeció la implicación de entidades, colectivos, servicios municipales y voluntarios que hacen posibles las fiestas, con mención especial a la Escola de Música de Porto Cristo, la Associació Jove de Porto Cristo, Pescatruis y al autor del programa, Xavier Vecina Rufiandis.

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Al acto asistieron el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, junto a otros representantes municipales.