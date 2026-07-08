Inca impulsa la inserción laboral juvenil con el programa SOIB de empleo cualificado

El Ayuntamiento de Inca ha celebrado el acto de clausura del programa SOIB 'Oportunidades de Empleo para Personas Jóvenes Cualificadas en Entidades Locales 2025', una iniciativa impulsada por el SOIB y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus. El proyecto ha permitido ofrecer una primera experiencia profesional a once jóvenes cualificados.

Con esta iniciativa, el consistorio de la capital del Raiguer reafirma su apuesta por las políticas activas de empleo y por la colaboración con el SOIB para promover programas que faciliten la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, al tiempo que contribuyen a mejorar los servicios públicos municipales.

Durante el acto, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, destacó que «este programa representa una apuesta clara por facilitar la inserción laboral de los jóvenes cualificados, ofreciéndoles la oportunidad de adquirir experiencia en la administración pública». Asimismo, subrayó que la iniciativa permite «incorporar nuevos perfiles profesionales que aportan conocimiento, dinamismo y nuevas perspectivas a la gestión municipal».

Por su parte, la concejala de Formación y Empleo, Maria Francisca Barceló, agradeció el trabajo realizado por los once participantes a lo largo de este año, poniendo en valor su implicación y la contribución realizada en las distintas áreas municipales.

A lo largo de doce meses, las personas participantes han desarrollado su actividad en diferentes departamentos del Ayuntamiento, adquiriendo experiencia laboral directamente vinculada a su formación académica y reforzando, al mismo tiempo, los servicios que presta la institución a la ciudadanía.

En concreto, el programa ha permitido incorporar perfiles como un graduado en Comunicación Audiovisual en el área de Comunicación; un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Deportes; un graduado en Geografía en Urbanismo; un graduado en Historia en el Museu del Calçat i de la Indústria; un técnico superior en Marketing y Publicidad en Cultura; un técnico superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa en Promoción Económica; un técnico medio en Gestión Administrativa en Contratación; un técnico superior en Administración y Finanzas en Formación, Empleo y Trabajo; un graduado en Turismo en Ferias y Mercados; y dos técnicos superiores en Gestión Forestal y del Medio Rural en Servicios.

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El programa ha contado con una subvención del SOIB de 346.939,80 euros, a la que se suma una aportación municipal aproximada de 53.300 euros, consolidándose como una herramienta clave para fomentar la ocupación juvenil cualificada en el ámbito local.