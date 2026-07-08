Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TC Ley de MemoriaPancarta hoteleros aeropuertoManifestación 26JBachillerato excelenciaRCD Mallorca
instagramlinkedin

Formación laboral

Inca impulsa la inserción laboral juvenil con el programa SOIB de empleo cualificado

Once jóvenes adquieren experiencia profesional en el Ayuntamiento durante un año gracias a una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea

Autoridades municipales y jóvenes que han trabajado para la institución.

Autoridades municipales y jóvenes que han trabajado para la institución. / Ajuntament

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Part Forana

Inca

El Ayuntamiento de Inca ha celebrado el acto de clausura del programa SOIB 'Oportunidades de Empleo para Personas Jóvenes Cualificadas en Entidades Locales 2025', una iniciativa impulsada por el SOIB y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus. El proyecto ha permitido ofrecer una primera experiencia profesional a once jóvenes cualificados.

Con esta iniciativa, el consistorio de la capital del Raiguer reafirma su apuesta por las políticas activas de empleo y por la colaboración con el SOIB para promover programas que faciliten la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, al tiempo que contribuyen a mejorar los servicios públicos municipales.

Durante el acto, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, destacó que «este programa representa una apuesta clara por facilitar la inserción laboral de los jóvenes cualificados, ofreciéndoles la oportunidad de adquirir experiencia en la administración pública». Asimismo, subrayó que la iniciativa permite «incorporar nuevos perfiles profesionales que aportan conocimiento, dinamismo y nuevas perspectivas a la gestión municipal».

Por su parte, la concejala de Formación y Empleo, Maria Francisca Barceló, agradeció el trabajo realizado por los once participantes a lo largo de este año, poniendo en valor su implicación y la contribución realizada en las distintas áreas municipales.

A lo largo de doce meses, las personas participantes han desarrollado su actividad en diferentes departamentos del Ayuntamiento, adquiriendo experiencia laboral directamente vinculada a su formación académica y reforzando, al mismo tiempo, los servicios que presta la institución a la ciudadanía.

En concreto, el programa ha permitido incorporar perfiles como un graduado en Comunicación Audiovisual en el área de Comunicación; un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Deportes; un graduado en Geografía en Urbanismo; un graduado en Historia en el Museu del Calçat i de la Indústria; un técnico superior en Marketing y Publicidad en Cultura; un técnico superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa en Promoción Económica; un técnico medio en Gestión Administrativa en Contratación; un técnico superior en Administración y Finanzas en Formación, Empleo y Trabajo; un graduado en Turismo en Ferias y Mercados; y dos técnicos superiores en Gestión Forestal y del Medio Rural en Servicios.

Noticias relacionadas

El programa ha contado con una subvención del SOIB de 346.939,80 euros, a la que se suma una aportación municipal aproximada de 53.300 euros, consolidándose como una herramienta clave para fomentar la ocupación juvenil cualificada en el ámbito local.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • SOIB
  • Part Forana
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La alcaldesa de Llucmajor, tras anunciar que no será candidata del PP: 'Ha sido la decisión más difícil de mi vida política
  2. Més per Capdepera plantea una campaña en países de origen para frenar el turismo de excesos
  3. Baleares suma dos nuevas ‘banderas negras’ por contaminación y masificación en su litoral
  4. Aparece una serpiente en Bunyola en plena expansión de la especie invasora en Mallorca
  5. Dos árboles de más de medio siglo en peligro: los vecinos se movilizan para salvarlos
  6. Prohens fulmina a su alcaldesa Xisca Lascolas, pero sigue teniendo un problema en Llucmajor
  7. Los alumnos del IES Mossèn Alcover podrán compaginar los estudios musicales con el Conservatorio de Manacor
  8. Algaida subvencionará hasta seis sesiones de atención psicológica a sus empleados municipales

Inca impulsa la inserción laboral juvenil con el programa SOIB de empleo cualificado

Inca impulsa la inserción laboral juvenil con el programa SOIB de empleo cualificado

La central de es Murterar entra en fase de pruebas ante una posible reactivación puntual

La central de es Murterar entra en fase de pruebas ante una posible reactivación puntual

La sequía invernal de las administraciones

La sequía invernal de las administraciones

Llucmajor denuncia incumplimientos en el servicio de recogida de residuos y busca alternativas

Llucmajor denuncia incumplimientos en el servicio de recogida de residuos y busca alternativas

Algaida carga contra el Consell por usar agua de los acuíferos en el mantenimiento de la carretera de Manacor

UGT convoca una huelga indefinida en la recogida de basuras de Sóller

UGT convoca una huelga indefinida en la recogida de basuras de Sóller

Alcúdia declara tres plazas del municipio como espacios libres de humo

Alcúdia declara tres plazas del municipio como espacios libres de humo

Esporles limita el agua y prepara cortes en las urbanizaciones de Ses Rotgetes y Jardín de Flores

Esporles limita el agua y prepara cortes en las urbanizaciones de Ses Rotgetes y Jardín de Flores
Tracking Pixel Contents