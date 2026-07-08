El Govern publica 20 estudios sobre fosas y represión en Balears tras el varapalo del Constitucional

El Ejecutivo autonómico ha puesto a disposición de la ciudadanía veinte investigaciones sobre fosas, represión, Guerra Civil y memoria democrática en Baleares apenas un día después del varapalo del Tribunal Constitucional al Govern de Marga Prohens, que ha suspendido la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Balears. La publicación corresponde a los estudios del IV Plan de Fosas, una colección integrada por veinte trabajos de investigación que abordan distintos aspectos vinculados a la Guerra Civil, las fosas comunes y la historia contemporánea de las islas.

Uno de los estudios publicados. / CAIB

Con esta publicación, los estudios quedan a disposición de la ciudadanía a través de la web de memoria democrática del Govern, lo que permite consultar documentación histórica y técnica sobre uno de los periodos más sensibles de la historia reciente de Balears.

Fosas

En concreto, se han hecho públicos cinco estudios históricos sobre fosas. Entre ellos figuran el mapa de fosas de Menorca, la investigación de posibles enterramientos en Mallorca, Ibiza y Formentera, y un trabajo dedicado al proceso de apertura de fosas desarrollado en Balears entre 2014 y 2022.

A estos documentos se suman otros quince estudios centrados en diferentes ámbitos de la historia contemporánea de Balears. Entre los trabajos publicados destacan los dedicados a los lugares de la represión, el desembarco de Bayo, los bombardeos durante la Guerra Civil, el censo de víctimas, los refugios antiaéreos, las casas del pueblo, los archivos vinculados a este periodo histórico, el exilio y la presencia de alemanes e italianos relacionados con los regímenes fascistas establecidos en las islas tras la Segunda Guerra Mundial.

Los trabajos fueron aprobados por la Comisión Técnica de Desaparecidos y Fosas después de completar el proceso de revisión e incorporar las enmiendas necesarias para garantizar que todos los estudios cumplieran los criterios técnicos y científicos establecidos.