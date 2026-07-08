La central de es Murterar entra en fase de pruebas ante una posible reactivación puntual

La central térmica de es Murterar ha vuelto este martes a emitir humo por su gigantesca chimenea, una imagen que ha llamado la atención de numerosos ciudadanos que se preguntan si la infraestructura ha vuelto a ponerse en marcha ahora que se acerca su final definitivo. La realidad es que, según explican fuentes de la compañía eléctrica Endesa, la central de es Murterar está realizando “pruebas de arranque” por si el operador del sistema, la empresa estatal Red Eléctrica de España (REE), ordena su reactivación temporal, aunque este año todavía no ha entrado en funcionamiento, aseguran desde la compañía propietaria de las históricas instalaciones ubicadas en el municipio de Alcúdia.

Las fuentes consultadas no han concretado si la realización de pruebas operativas en la central térmica supone la fase previa a la reactivación de la planta para generar energía con el objetivo de reforzar el sistema ante un posible pico de consumo, alegando que la decisión de poner en marcha de nuevo los generadores de es Murterar responde a la citada empresa operadora, aunque precisan que la posible orden podría responder a “diferentes criterios”, ya sean un aumento del consumo por parte de la población durante estos días de calor extremo o bien razones “económicas o técnicas”.

De momento, aseguran, no está previsto poner en funcionamiento la planta más allá de las citadas “pruebas de arranque” cuyo objetivo es el de constatar la capacidad operativa de la central térmica en caso de necesidad puntual.

Esta puesta a punto de la central de es Murterar indica que las instalaciones construidas en 1981 podrían seguir generando energía a partir del carbón a pesar de que desde hace ya casi siete años se ha iniciado un proceso de desmantelamiento que, en principio, debería culminar este año 2026, según aseguraron fuentes de la compañía Endesa a finales del pasado año 2025.

Actualmente, el peso de la central térmica es prácticamente testimonial, víctima del proceso de descarbonización, y está destinada únicamente a emergencias energéticas, aunque tampoco en estos casos cumple una función importante, ya que durante el apagón generalizado del pasado año 2025 que Balears pudo esquivar la central de es Murterar no generó ni un vatio de energía para mantener el sistema energético activo en el archipiélago.

Otra imagen reciente de la central térmica de es Murterar. / Miguel Cerdá Vicens

En el año 2019 se inició el desmantelamiento progresivo de la planta con el apagado de los grupos 1 y 2 de carbón, mientras que los otros dos grupos pasaron únicamente a funcionar durante 1.500 horas anuales. En agosto de 2021, los grupos 3 y 4 pasaron a estar activas durante 500 horas al año, lo que equivale a unos 20 días. Este año, según aseguran las fuentes consultadas, no se ha consumido ni una hora, por lo que los operadores se reservan la totalidad del comodín de es Murterar en caso de necesidad. Por contra, el pasado año 2025 la totalidad de las horas ya estaban agotadas antes de finalizar el primer semestre, una situación muy diferente a la del presente año 2026.

A pesar de haber anunciado que 2026 sería el año del desmantelamiento definitivo de la central, la compañía Endesa mantiene un silencio absoluto sobre cuándo podría producirse el cierre de es Murterar. En 2025 se inició el proceso de prejubilaciones y recolocaciones de la plantilla de trabajadores, un indicio de que se acerca el final definitivo de la central tras más de 45 años de funcionamiento. La empresa confirmó el pasado año que se había “planteado la posibilidad” de solicitar la autorización para proceder al cierre de la central eléctrica con el fin de cumplir con los plazos de la transición energética y del proceso de descarbonización. Es Murterar se mantiene como una de las últimas infraestructuras de generación eléctrica del Estado español que siguen teniendo el carbón como materia prima.

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Hace seis años, en 2019, las administraciones central y autonómica y la compañía Endesa pactaron la clausura progresiva de la central de Alcúdia hasta culminar el desmantelamiento definitivo cuando entrase en funcionamiento el segundo cable de interconexión eléctrica entre la península y Mallorca, que todavía está en fase de tramitación administrativa. Todo indica que no se esperará a implementar totalmente esta nueva infraestructura, ya que es Murterar ya no es imprescindible para garantizar el suministro eléctrico de Mallorca. Por ahora, han sido suficientes las centrales de Son Reus y Cas Tresorer, así como el primer cable de conexión eléctrica entre la península y Mallorca y las plantas de energías renovables.