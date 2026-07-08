El Ayuntamiento de Calvià y la Fundación Calvià 365 han presentado oficialmente cuatro nuevas rutas de senderismo homologadas como Senderos de Pequeño Recorrido PR-MA, una iniciativa con la que el municipio refuerza su apuesta por la diversificación turística y la puesta en valor de su patrimonio natural, rural e histórico. El acto de presentación ha tenido lugar esta mañana en Peguera, en el punto de inicio de la primera ruta homologada, que conecta Peguera con Es Capdellà. Se trata de los primeros senderos PR-MA habilitados y homologados en la isla, diseñados para acercar a residentes y visitantes a algunos de los paisajes más representativos del interior de Calvià.

Calvià estrena cuatro rutas de senderismo para descubrir sus paisajes más naturales. / Aj.

Los nuevos trazados señalizados ofrecen diferentes niveles de dificultad y permiten descubrir la esencia rural del municipio, con recorridos entre pinares, cultivos, torrentes, antiguas possessions, elementos etnológicos y vestigios arqueológicos.

Ruta Peguera- Es Capdellà

La primera ruta, PR-MA 1 Peguera - Es Capdellà, tiene una longitud de 5,8 kilómetros y une el núcleo turístico de Peguera con el pueblo de Es Capdellà. Es un recorrido de baja dificultad que transcurre entre pinares, zonas de cultivo y el torrente des Gorg. Uno de sus principales atractivos es la presencia de elementos defensivos vinculados a la piratería mediterránea, como la torre de la possessió de Son Vic Vell, del siglo XV, y la torre d’en Boira, del siglo XIV. Por sus características, también es un itinerario adecuado para la práctica de marcha nórdica.

Ruta La Vall Verda

La segunda propuesta, PR-MA 2 La Vall Verda, cuenta con 5,9 kilómetros y ofrece una ruta circular accesible para todos los públicos. El itinerario se adentra en el corazón natural de Calvià y destaca por su riqueza botánica y paisajística, con vistas al Puig de Galatzó y a la Mola de s’Esclop. A lo largo del recorrido se atraviesan pinares y encinares y se pueden observar ejemplos de arquitectura rural mallorquina, como las possessions de Son Vic Vell, del siglo XV, y Son Cabot, del siglo XVI.

Ruta Sa Vinya

La PR-MA 3 Sa Vinya, de 6,5 kilómetros, recorre antiguos caminos agrícolas de la finca pública de Galatzó y conecta las casas de la possessió con sus campos de cultivo. Esta ruta pone el foco en el patrimonio agrícola y natural de la zona, con bancales, carboneras, un horno de pan y sistemas hidráulicos que muestran el aprovechamiento tradicional y sostenible de los recursos de la montaña. El itinerario también cuenta con un notable valor arqueológico por la presencia de tres yacimientos de época talayótica.

Ruta Font de Sa Cometa

La cuarta ruta, PR-MA 4 Font de Sa Cometa, es un recorrido circular de 3,4 kilómetros especialmente indicado para familias. El trazado discurre entre pinares, matorrales y marjades con olivos, y gira en torno a los recursos hídricos históricos de la finca pública de Galatzó. Su principal punto de interés es la fuente de Sa Cometa, documentada desde el siglo XVII, que conserva un sistema de qanats de época islámica para canalizar agua subterránea. A lo largo del camino también pueden observarse hornos de cal y carbón, lo que convierte esta ruta en una opción de especial interés para los amantes de la etnología.

Con esta nueva red de senderos, Calvià busca ampliar su oferta turística más allá del sol y playa, fomentar la actividad durante todo el año y favorecer un contacto respetuoso con el entorno natural. Las cuatro rutas invitan a residentes y visitantes a redescubrir el municipio a otro ritmo, a través de sus paisajes interiores, su historia rural y su patrimonio natural. El consistorio ha editado 6.000 folletos trilingües con información detallada de los cuatro itinerarios, que ya están disponibles en las cuatro oficinas de turismo del municipio. Además, la información se ha actualizado en la web visitcalvia.com.