De la bruschetta al taco: cinco formas originales de cocinar sardina de Mallorca

El Govern impulsa el consumo de la sardina de Mallorca con el recetario La sardina de Mallorca: un tesoro desconocido, una publicación elaborada con la colaboración de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears que reúne recetas tradicionales y propuestas actuales para poner en valor este pescado azul, saludable, asequible y de proximidad.

La sardina de Mallorca quiere recuperar el lugar que merece en las cocinas de la isla. Con ese objetivo, la conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural ha entregado a las pescaderías de Mallorca este recetario con la intención de promover el consumo de pescado local y de temporada. Además se reivindica la sardina como un alimento de calidad, versátil y ligado a la identidad gastronómica mediterránea.

El recetario recuerda que la sardina de Mallorca es un pescado azul rico en omega-3 EPA y DHA, con proteínas de alta calidad, vitamina D, vitamina B12, fósforo, yodo y selenio. Además, destaca por ser un producto accesible, de proximidad y con un gran potencial culinario, tanto en elaboraciones sencillas como en recetas más creativas. El recetario permite descubrir diferentes maneras de cocinar la sardina de Mallorca. Entre ellas, destacan estas cinco propuestas:

Bruschetta de sardina con mantequilla de ajo. / CAIB

1. Bruschetta de sardina con mantequilla de ajo

Una receta sencilla y muy mediterránea, ideal como entrante. Se prepara con rebanadas de pan rústico o baguette, sardinas frescas cocinadas al vapor, tomate maduro y una mantequilla de ajo aromática.

La elaboración consiste en limpiar las sardinas, cocinarlas al vapor durante 30 minutos y reservarlas con aceite de oliva. Después, se tuesta el pan untado con mantequilla de ajo y se cubre con tomate rallado, sal, pimienta y aceite de oliva. Para terminar, se coloca un filete de sardina encima y se remata con unas gotas de limón o hierbas frescas.

Sardinas a la sidra con pimientos de Padrón. / CAIB

2. Sardinas a la sidra con pimientos de Padrón

Esta propuesta combina el sabor intenso de la sardina con una salsa suave de sidra y el toque de los pimientos de Padrón. La receta utiliza sardinas, cebolleta, ajo, perejil, sidra, huevo, harina y aceite de oliva. Primero se limpian las sardinas. Después se prepara una salsa pochando cebolleta y ajo, añadiendo sidra y dejando reducir. La mezcla se tritura con perejil hasta obtener una salsa homogénea. Las sardinas se pasan por harina y huevo batido, se fríen hasta quedar doradas y se sirven sobre la salsa, acompañadas de pimientos de Padrón fritos con sal gruesa.

Escalivada con sardinas y queso de cabra caramelizado. / CAIB

3. Escalivada con sardinas y queso de cabra caramelizado

Una receta que une tradición y contraste de sabores. La base es una escalivada de berenjena y pimientos asados, acompañada de sardinas a la plancha y queso de cabra caramelizado.

Las verduras se asan al horno, se pelan y se cortan en tiras antes de aliñarlas con aceite de oliva, sal y pimienta. Las sardinas se limpian, se desespinan y se cocinan a la plancha a temperatura alta durante uno o dos minutos por cada lado para que queden jugosas. El queso de cabra se gratina con azúcar moreno hasta formar una capa dorada y crujiente. El plato se monta con la escalivada como base, el queso encima y las sardinas coronando la preparación.

Coca de trempó con tartar de tomate, mousse de ajo blanco y sardina marinada. / CAIB

4. Coca de trempó con tartar de tomate, mousse de ajo blanco y sardina marinada

Una de las recetas más actuales del recetario. Reinterpreta ingredientes mallorquines con una presentación de cocina contemporánea: coca crujiente, tartar de tomate, mousse de ajo blanco y sardina marinada. La base se elabora con harina, agua, aceite de oliva, sal y levadura, y se hornea en rectángulos finos hasta quedar crujiente. La sardina se marina durante una hora con una mezcla de sal y azúcar, se lava, se seca y se conserva en aceite de oliva. El tartar combina tomate fresco, tomate seco, cebolla morada, alcaparras, mostaza, salsa Perrins, limón y aceite. Para acabar, se añade una mousse de ajo blanco hecha con almendra, ajo, nata, agua, aceite y gelatina.

Tacos de sardinas con trempó. / CAIB

5. Tacos de sardinas con trempó

El recetario también propone una versión desenfadada y actual: tacos de sardina con trempó. La receta utiliza tortillas de maíz, sardinas frescas, crema de aguacate, salsa picante y un trempó de tomate, pimiento verde y cebolla tierna.

El trempó se prepara picando muy fino el tomate, el pimiento y la cebolla, y aliñándolo con aceite de oliva y sal. Las sardinas se limpian, se separan en lomos, se pintan con aceite y se cocinan a la plancha durante un minuto por cada lado. Para servir, se calientan las tortillas, se untan con crema de aguacate, se añade un lomo de sardina, una cucharada generosa de trempó, unas gotas de salsa picante y sal en escamas.

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Consejos prácticos

La distribución del recetario en pescaderías busca precisamente facilitar que estas recetas lleguen a las casas y animar a la población a incorporar más pescado local en su alimentación diaria. Además de las recetas, la publicación incluye consejos prácticos para comprar, conservar y cocinar sardinas: escoger piezas con ojos brillantes, branquias rojas y olor limpio a mar; consumirlas en 24 horas; secarlas bien antes de cocinarlas; y evitar moverlas demasiado en la plancha para que no se rompan ni se peguen. Con propuestas que van desde el espeto tradicional hasta elaboraciones como nigiris, focaccinas, tartaletas, cocas o tacos, La sardina de Mallorca: un tesoro desconocido demuestra que este pescado azul puede ser protagonista tanto de la cocina popular como de la gastronomía más creativa.