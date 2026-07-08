Binissalem nombra Hijo Ilustre al compositor Baltasar Bibiloni

El Ayuntamiento de Binissalem nombró el pasado sábado 4 de julio a Baltasar Bibiloni i Llabrés como Hijo Ilustre de la Villa, la máxima distinción honorífica que concede el municipio, en reconocimiento a una trayectoria dedicada a la música, la pedagogía y la cultura, así como a su compromiso con el pueblo que le vio nacer.

El acto institucional, celebrado en el patio del casal de Ca don Andreu, reunió a familiares, amigos, representantes institucionales, entidades y numerosos vecinos en una jornada cargada de emoción.

Durante la ceremonia, el alcalde de Binissalem, Víctor Martí, destacó que “hoy no solo reconocemos una trayectoria extraordinaria como pedagogo, educador, musicólogo y compositor, sino que, por encima de todo, queremos rendir homenaje a la persona”, subrayando su cercanía y su profundo arraigo al municipio.

La ponencia, a cargo de Maria Magdalena Pons, repasó la vida y la obra de Bibiloni, poniendo en valor su aportación a la renovación de la pedagogía musical, su labor en favor del canto coral y el legado de una obra compositiva que ha marcado a varias generaciones.

A continuación, Rafel Ramis dio lectura al informe del fiscal, Enric Morales, quien no pudo asistir al acto por motivos personales. El documento concluye que Bibiloni “ha sido, y continúa siendo, una voz moral y artística dentro de nuestra comunidad” y considera plenamente merecido el nombramiento.

Una imagen del concierto que acompañó el acto de reconocimiento. / Ajuntament

Uno de los momentos más emotivos fue el descubrimiento del retrato institucional de Bibiloni, obra de la retratista Núria Bosch, que pasará a formar parte de la galería de Hijos Ilustres y Adoptivos del salón de plenos del Ayuntamiento.

En su intervención de clausura, el alcalde reivindicó la importancia de preservar el legado de las personas que han contribuido al crecimiento del municipio, destacando que reconocer su talento, esfuerzo y dedicación es “una obligación colectiva”.

La jornada continuó en la iglesia de Santa Maria de Robines con un concierto homenaje organizado con motivo del nombramiento y del 90 aniversario del compositor. La actuación contó con la participación de la Coral Universitat de les Illes Balears, el Cor de Dones de la UIB y la Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma y de la UIB, bajo la dirección de Núria Cunillera, y culminó con el estreno absoluto de la cantata Ex Ore Infantium, compuesta por el propio Bibiloni.

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Con este nombramiento, el Ayuntamiento de Binissalem reconoce a una de las figuras más relevantes de la historia reciente del municipio. Compositor, pedagogo y referente del canto coral, Baltasar Bibiloni ha dedicado su vida a la música y a la formación de generaciones de músicos, contribuyendo decisivamente a proyectar el nombre de Binissalem y de Mallorca a través de la cultura.