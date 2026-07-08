Alcúdia, pionera en mejorar la comunicación con personas con discapacidad auditiva

El Consell de Mallorca ha iniciado este miércoles en el Ayuntamiento de Alcúdia la instalación de los carteles informativos elaborados por la Oficina de Promoción de la Accesibilidad Universal (OPAU) del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Se trata de una guía visual que recoge recomendaciones básicas para facilitar la comunicación con personas con discapacidad o pérdida auditiva. Alcúdia se convierte así en el primer municipio de la isla en incorporar este recurso, que durante las próximas semanas se distribuirá en el resto de consistorios.

En el acto han participado el presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez; la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares; y la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo Amengual, junto a miembros del equipo de gobierno municipal.

Sánchez ha destacado que esta iniciativa permite avanzar en la eliminación de barreras comunicativas en Mallorca. Según ha señalado, los carteles son una herramienta “sencilla, práctica y útil” que proporciona pautas claras al personal de atención ciudadana para mejorar la comunicación con personas con dificultades auditivas, con el objetivo de garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos.

Fina Linares y Guillermo Sánchez cuelgan uno de los carteles en el vestíbulo del Consistorio. / Consell

Por su parte, Linares ha agradecido que Alcúdia haya sido el primer municipio en implantar este recurso y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la accesibilidad y la inclusión, mediante medidas orientadas a ofrecer una atención más cercana y adaptada a toda la ciudadanía.

Los carteles se colocan en los puntos de atención al público de los ayuntamientos y están dirigidos principalmente al personal de información, aunque también pueden resultar útiles para los usuarios. A través de ilustraciones y mensajes visuales, ofrecen pautas sobre cómo comunicarse con personas con dificultades auditivas en distintas situaciones, ya sea antes de iniciar una conversación, durante el intercambio o en contextos grupales. Además, inciden en la importancia de preguntar a cada persona cuál es su sistema de comunicación preferido.

Esta actuación forma parte de las iniciativas impulsadas por el Consell de Mallorca, a través del IMAS y de la Dirección Insular de Personas con Discapacidad, para avanzar hacia una isla más accesible. La guía visual complementa el manual técnico sobre accesibilidad en espacios públicos elaborado por la OPAU, así como las sesiones formativas dirigidas a los ayuntamientos para facilitar la implantación de medidas de accesibilidad universal.

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Desde el IMAS destacan que mejorar la comunicación es clave para construir unos servicios públicos más inclusivos, en los que todas las personas puedan entender y ser entendidas sin barreras.