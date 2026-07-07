El PSOE propone extender la limitación del tráfico de Formentor a toda la Serra

El PSIB-PSOE presentará en el próximo pleno del Consell de Mallorca una propuesta que persigue limitar el tráfico de vehículos por el conjunto de la Serra de Tramuntana que toma como ejemplo la medida que ya se aplica en la península de Formentor. Con esta propuesta, los socialistas quieren atacar el “colapso” de tráfico que sufre la Serra y para ayudar a los municipios que se ven “colapsados” por la afluencia masiva de visitantes.

En declaraciones realizadas en la carretera del desvío de Sóller, una vía que el PSOE calificó como el “paradigma del colapso y la inacción del Consell”, Joan Ferrer denunció que la institución “no ha tomado medidas concretas y reales para limitar los vehículos” y añadió que “todas las promesas del PP han acabado en nada”. Para Ferrer es algo “muy triste que el Consell no haga nada ni por su gente ni por el entorno de la Serra”. Avanzó además que la ley que impulsa Galmés para limitar la entrada de vehículos en la isla “no prosperará” ante la negativa de sus socios de Vox.

Ante estos hechos descritos por Ferrer, los socialistas presentarán una propuesta para limitar la entrada de vehículos en la Serra en el próximo pleno de la institución. Según explicó el diputado insular y concejal solleric, Jaume Mateu, la propuesta aboga por extender la medida que ya se aplica en Formentor al conjunto de la Serra de Tramuntana “porque es un entorno frágil que pide regular el acceso de los vehículos”.

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Además de extender la limitación, el PSOE pide la creación de una red de aparcamientos disuasorios fuera de la Serra, buses lanzaderas para los visitantes, reforzar las líneas del TIB que acceden a la Tramuntana y mejorar la coordinación entre distintas administraciones. “Los ayuntamientos de la Serra se ven desbordados y no pueden tomar medidas por si solos”, apuntó Mateu quien añadió que “las medidas han de ir acompañadas por financiación” para garantizar su correcta aplicación con el fin de “garantizar la movilidad de los residentes y reducir el tráfico de los visitantes en la Serra”.