Pollença coloca 27 piedras de la memoria por las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

Pollença rinde homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo con la colocación de 27 piedras de la memoria. Cada una de estas piezas se instalará entre este martes y el jueves en distintos puntos de Pollença y del Port de Pollença, en recuerdo de personas cuya vida quedó truncada por la represión. Familiares de las víctimas y representantes institucionales han asistido este martes a la primera jornada de colocación de estos adoquines conmemorativos, ubicados en lugares estrechamente vinculados a la vida de cada una de las personas homenajeadas. Las localizaciones han sido acordadas con sus familias, con el objetivo de que su recuerdo forme parte del paisaje cotidiano del municipio. Así, calles, plazas y rincones por los que pasaron, vivieron o fueron conocidos se convierten ahora también en pequeños espacios de memoria, lugares ante los que vecinos y visitantes podrán detenerse, leer sus nombres y recordar una parte de la historia de Pollença marcada por la ausencia y la represión.

La iniciativa ha comenzado este martes con la colocación de las primeras nueve piedras, dedicadas a Antonio Fenoy Blanes, Josep Vilanova Lliteres, Joan Lluís Vives, Cosme Llobera Pallicer, Antoni Capó Seguí, Joan Vidal Sitjar, Joan Genestar Torrandell, Joan Torrandell March y Dionís Alcal Rebassa. Las jornadas continuarán los días 8 y 9 de julio hasta completar las 27 piezas previstas en esta primera fase.

Las piedras que se colocarán esta semana recuerdan a Antonio Fenoy Blanes, Josep Vilanova Lliteres, Joan Lluís Vives, Cosme Llobera Pallicer, Antoni Capó Seguí, Joan Vidal Sitjar, Joan Genestar Torrandell, Joan Torrandell March, Dionís Alcal Rebassa, Josep Pont Cladera, Josep Seguí Rotger, Antoni Castanyer Cifre, Miquel Marquet Perelló, Josep Solivelles Amorós, Antoni Oliver Jordà, Miquel Segura Bonnín, Miquel Cerdà Provençal, Bartolomé Espasa Albi, Bartomeu Cabanellas Botia, Joan Matheu Capllonch, Manuel Pérez Salas, Ramon Crespo Biosca, Joan Domingo Covas, Joan Losa Campomar, Rafael Arrabal Ruiz, Jordi Munar Cantallops y Francesc Vives Torrandell.

En total, el proyecto permitirá recordar a 34 víctimas de Pollença. Las siete piedras restantes, correspondientes a Antoni Cantallops Cifre, Bernat Crespí Colomar, Martí Vicens Vilanova, Miquel Company Crespí, Miquel Campins Cerdà, Joan Cerdà Rebassa y Guillem Company Crespí, se colocarán más adelante, una vez finalizado el proceso de grabado definitivo por parte del Govern.

En el Calvari

Este nuevo paso amplía el camino iniciado en diciembre de 2018, cuando se instaló la primera piedra de la memoria en la entrada del Ayuntamiento de Pollença, en las escaleras del Calvari, en memoria del alcalde republicano Pere Josep Cànaves Salas, asesinado durante la Guerra Civil. Aquella primera piedra abrió una senda que ahora se extiende a decenas de familias del municipio.

La colocación de estas piezas tiene un fuerte componente simbólico. Las piedras de la memoria forman parte de un proyecto europeo que recuerda a las víctimas de la persecución y la represión mediante la instalación de pequeñas piezas conmemorativas frente a espacios significativos de su trayectoria vital.

Con esta actuación, Pollença incorpora la memoria democrática a sus calles y convierte el espacio público en un lugar de reconocimiento. Las nuevas piedras de la memoria no solo recuerdan a quienes fueron asesinados o desaparecieron, sino que invitan a vecinos y visitantes a detenerse, leer sus nombres y comprender que la historia del municipio también está escrita en esas ausencias.

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Xesca Ramis, ha participado en la primera jornada junto a las familias de las víctimas, en un recorrido cargado de emoción y recuerdo por las calles de Pollença. A cada paso, la colocación de las piedras de memoria se convirtió en un gesto colectivo de homenaje, culminado con los claveles blancos que los asistentes depositaron sobre las piezas recién instaladas.