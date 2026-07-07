Un microbús denuncia entre la saturación

Las soluciones parciales tienen la virtud de ser útiles como denuncia y exposición de los problemas reales que siempre son mayores y más complejos. El Ayuntamiento de Felanitx ha ideado un minibús que ya empieza a recorrer seis kilómetros de su costa, desde Cala Marçal a s’Arenal, y uno tiene la sensación de estar ante un nuevo juguete municipal, vistoso para un verano preelectoral, pero discutible en cuanto a su efectividad práctica. El mismo concejal de Turismo, Toni Peña, ha venido a reconocer el carácter experimental del paseo que ofrece, con cargo a las arcas municipales, a quienes residen o se trasladan a Portocolom y su entorno: «Queremos comprobar si funciona y cuál es el nivel de uso». Asumimos, por tanto, que veranear en la costa de Felanitx implica un voluntariado como conejillo de indias de una saturación que no es, ni mucho menos, exclusiva del municipio.

Confiar el remedio del atasco estival a 14 recorridos diarios en un microbús de 19 plazas es pecar de confianza. O de idealismo. Pero, claro, siempre es más fácil incorporar una autobús al parque móvil que aplicar un plan de movilidad integral que implica profesionalidad, esfuerzo y complicidades varias. Antes, en las zonas turísticas circulaban vehículos-anuncio, ahora lo hacen microbuses denuncia de un transporte público claramente insuficiente.

La problemática no es exclusiva de Portocolom, los litorales vecinos de Manacor o Campos están por el estilo, simplemente, Felanitx le pone la guinda de un microbús que también puede tener el enganche del efecto llamada. Coordinarse con el Consorci de Transports está muy bien y procurar coincidir con las paradas del TIB también, pero todo ello no pasa de ser simbólico, porque cualquier solución municipal, por si sola, es anecdótica en una isla metropolitana, sobre todo en verano, que requiere un transporte público integral.

Al Ayuntamiento de Felanitx le ha fallado la golondrina navegable y ha decidido aplicar el consuelo de otro bus sobre el asfalto. Por lo menos, servirá de denuncia pública de las carencias de movilidad.