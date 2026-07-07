Marta Sánchez será el gran reclamo de un Orgullosament Inca que cumple 10 años

El Ayuntamiento de Inca ha presentado este martes la programación de Orgullosament Inca 2026, una edición especialmente significativa al conmemorarse el décimo aniversario de este festival, que se ha consolidado como una de las principales citas en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQA+ y la promoción de la diversidad en Mallorca. La cantante Marta Sánchez encabezará este año el elenco de estrellas invitadas al festival 'inquer'.

Del 15 al 18 de julio, la ciudad acogerá una programación transversal que combinará arte, literatura, cine, actividades familiares, espectáculos y música en directo, con el objetivo de seguir reforzando Inca como un espacio abierto, inclusivo y comprometido con la igualdad.

«Celebramos diez años de un proyecto que ha crecido gracias a la implicación de muchas personas y entidades. Orgullosament Inca es hoy mucho más que una celebración del Orgullo: es una muestra del compromiso de Inca con la libertad, el respeto y la convivencia», ha destacado el alcalde, Virgilio Moreno.

El programa arrancará el miércoles 15 de julio con la inauguración de la exposición 'Dinobotes (Macna.mara.maripuri.maricón.con.tacón)', de la artista Fátima de Juan, en el Museu del Calçat i de la Indústria, dentro del ciclo 'Sabates. Orgullosament Inca'. La jornada se completará con la proyección al aire libre de la película 'La Llamada' en la plaça d'Espanya.

El jueves 16, el Claustre de Sant Domingo acogerá la lectura dramatizada de «Te hice dios», basada en la novela de Marcos Augusto, con una selección de textos de Rafel Gallego e interpretación de Lluís Garau.

El viernes 17 la programación continuará con una propuesta familiar de cuentacuentos LGTBI a cargo de Ariel Rec y, por la noche, la plaça d'Espanya acogerá «LOCOBOMBO», un espectáculo que combina bingo, humor, música y animación.

El punto culminante llegará el sábado 18 de julio, a partir de las 19 horas, con la tradicional marcha del Orgullo, que partirá del Cuartel General Luque y recorrerá las calles del centro hasta la plaza del Ayuntamiento. La celebración continuará con el gran Festival Orgullosament Inca 2026.

Cartel oficial del festival de este año. / Ajuntament

Como principal novedad de esta décima edición, el festival contará con la actuación de Marta Sánchez, una de las voces más reconocidas del pop nacional, que encabezará un cartel en el que también figuran Pep Noguera, Topacio Fresh, Sofía Cristo, Samantha Ballantines, Tito Deluxe, Juan Pons, Stacy Lover, Mystica Vileila, Sarah d'Lacy, Ariel Rec y Satin Greco, entre otros.

«Queríamos que esta décima edición fuera especial y estuviera a la altura del camino recorrido. La presencia de Marta Sánchez demuestra la ambición de un festival que sigue creciendo y situando Inca como referente en la celebración de la diversidad», ha señalado el concejal de Fiestas, Antoni Peña.

Noticias relacionadas

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Inca reafirma su compromiso con los derechos del colectivo LGTBIQA+, la lucha contra cualquier forma de discriminación y la promoción de una sociedad más diversa, respetuosa e igualitaria.