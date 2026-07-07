Las familias del CEIP Badies de Llucmajor denuncian años de deficiencias en el centro

La falta de instalación de toldos de sombra en el patio infantil ha sido el detonante final de un malestar acumulado durante años en el CEIP Badies de Llucmajor. La comunidad educativa denuncia que, en la última reunión celebrada el 29 de junio de 2026, la brigada municipal argumentó que estos trabajos no correspondían por tratarse de actuaciones verticales y que los servicios técnicos se encuentran saturados, sin ofrecer una solución concreta.

Desde el Consell Escolar se propuso incluir esta actuación en el contrato de mantenimiento o tramitar un contrato menor específico, pero la respuesta, aseguran, fue nuevamente la falta de capacidad operativa. Para las familias, este episodio “es la gota que colma el vaso” tras una larga lista de incidencias sin resolver.

El conflicto se remonta al 5 de mayo de 2023, cuando un foco del patio se desprendió fuera del horario lectivo pese a avisos previos. Aunque se retiró el elemento y se clausuró la zona, no se revisaron el resto de luminarias, lo que dejó las pistas durante meses con iluminación insuficiente.

Posteriormente, el 6 de julio de 2023, una visita técnica de la dirección general de Planificación, Ordenación e Infraestructuras Educativas permitió elaborar un informe que identificaba múltiples desperfectos: desde el deterioro de la reja perimetral —pendiente desde hace más de una década— hasta humedades, problemas en los baños del comedor, puertas en mal estado o la falta de mantenimiento preventivo.

En diciembre de 2023, las familias trasladaron estas deficiencias al Consell Escolar y, desde entonces, aseguran que han reiterado las incidencias en cada reunión sin obtener soluciones efectivas. La situación se agravó en diciembre de 2024 con la rotura de una ventana del comedor, que provocó la caída de cristales y obligó a reorganizar el espacio. Fueron los propios docentes quienes aseguraron la zona de forma provisional.

Ese mismo mes, más de 600 personas respaldaron una campaña de firmas para exigir actuaciones urgentes. En enero de 2025, las familias solicitaron intervenir en el pleno municipal, aunque finalmente fueron citadas a una reunión con la alcaldesa, donde se anunciaron compromisos como un contrato integral de mantenimiento y un plan de inversiones.

Sin embargo, según denuncian, estos anuncios no se han materializado. A día de hoy, aseguran que no existe información pública sobre la licitación del contrato, ni calendario de ejecución, ni actuaciones concretas en marcha.

A lo largo de 2025 también se registraron nuevas incidencias —ventanas, humedades, puertas, iluminación, mobiliario deteriorado— y se solicitó la intervención de la Conselleria de Educación. En abril de ese año, una visita institucional permitió revisar el estado del centro y fijar compromisos en materia de seguridad perimetral, accesos, porches y baños.

Pese a ello, la comunidad educativa considera que la respuesta sigue siendo insuficiente. También denuncian dificultades en la gestión diaria, con una tramitación de incidencias que califican de “nefasta”, obligando a reenviar constantemente la misma información sin obtener soluciones.

“Es una situación reiterada y agotadora”, señalan, subrayando que no cuestionan el trabajo de la brigada municipal, pero sí la falta de planificación y recursos. Critican además que, ante la inacción, sean el profesorado o la AMIPA quienes acaben asumiendo funciones que no les corresponden.

Las familias reclaman una actuación urgente y estructural que garantice la seguridad del centro y evite que episodios como el de los toldos —o incidencias anteriores— sigan repitiéndose sin una solución definitiva.

El Ayuntamiento asegura que cumple con el mantenimiento del centro

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Desde el Ayuntamiento de Llucmajor, gobernado con un pacto entre PP, Vox y ASI, aseguran que este año han ejecutado hasta 33 actuaciones de mantenimiento en el CEIP Badies. Además, añaden que la instalación de los toldos reclamada por la comunidad educativa del colegio público "se está revisando con la Conselleria" y aseguran que "en breve habra una solución al tema". "Además", concluyen, "hay previstas más actuaciones de mantenimiento este verano".