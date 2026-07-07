Esporles limita el agua y prepara cortes en las urbanizaciones de Ses Rotgetes y Jardín de Flores

Un verano más, Esporles vuelve a activar restricciones debido a la falta de agua. El Ayuntamiento de Esporles ha fijado un límite máximo de consumo de agua de 340 litros diarios por vivienda en los núcleos de Ses Rotgetes y Jardín de Flores, dos urbanizaciones que sufren problemas de abastecimiento desde principios de junio debido al fuerte incremento de la demanda. La medida, aprobada mediante decreto de alcaldía, está en vigor desde el pasado viernes 3 de julio y podrá revisarse en función de la evolución de las reservas hídricas.

El consistorio ha adoptado esta decisión con el objetivo de garantizar que el agua llegue a todos los domicilios, especialmente a las viviendas situadas en los viales 6 y 9, los puntos más vulnerables de la red. Según explica el Ayuntamiento, cuando se producen consumos elevados en otras zonas de las urbanizaciones, estos viales son los primeros en sufrir falta de presión e interrupciones en el servicio.

Anuncio de las restricciones. / Aj.

Las restricciones incluyen también la prohibición temporal de usos no esenciales del agua, como el riego de jardines, el llenado de piscinas, la limpieza de terrazas y otros usos recreativos. Además, el decreto contempla la posibilidad de imponer sanciones de hasta 2.500 euros y cortar temporalmente el suministro en los casos de infracciones muy graves o incumplimientos reiterados de los límites establecidos.

Asimismo, el consistorio no descarta tener que aplicar cortes programados de agua por sectores si la situación continúa agravándose. Esta medida, que ya se ha utilizado en episodios anteriores, se está estudiando y preparando para garantizar un consumo mínimo en todas las viviendas. De hecho, el Ayuntamiento alerta que los cortes podrían ponerse en marcha “en breve” si resultan necesarios para asegurar el abastecimiento general.

Segundo pozo

La situación actual se debe a la coincidencia de dos factores: el aumento extraordinario del consumo registrado desde finales de mayo y el retraso en la entrada en funcionamiento del segundo pozo de abastecimiento previsto en el Vial XII. Esta infraestructura, considerada imprescindible para reforzar el suministro en las urbanizaciones, continúa pendiente de las autorizaciones administrativas necesarias.

Mientras tanto, el consistorio mantendrá el suministro extraordinario de agua potable mediante camiones cisterna a los domicilios especialmente afectados, asumiendo el coste en los casos debidamente justificados. También continúa trabajando con el Govern para formalizar un convenio con ABAQUA que permita aportar agua procedente de la red supramunicipal al sistema de abastecimiento de Ses Rotgetes y Jardín de Flores.

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, ha reconocido las molestias que la situación está provocando a los vecinos, especialmente a quienes llevan semanas sufriendo problemas de suministro. “Hemos puesto en marcha todas las medidas que tenemos a nuestro alcance mientras seguimos reclamando las autorizaciones del segundo pozo y la conexión con ABAQUA”, ha señalado. Ferrà ha pedido la colaboración de todos los residentes para reducir el consumo. “El agua es un recurso limitado y, en estos momentos, el uso responsable de cada uno es imprescindible. El consumo excesivo de unos pocos acaba perjudicando directamente a otras familias que se quedan sin agua”, ha afirmado.

El Ayuntamiento está comunicando las nuevas restricciones a los residentes a través de las asociaciones vecinales, reuniones con los afectados y una campaña informativa mediante buzoneo y cartelería en Ses Rotgetes y Jardín de Flores.